Aprovechó AMLO fake de la DEA para reunirse con embajador de China

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en un video en sus redes sociales un encuentro sostenido con el embajador de China en México, Zhang Run, en el que resaltó las excelentes relaciones entre ambos países.



En este encuentro, agradeció el apoyo brindado por China durante la pandemia y, más recientemente, en la obtención de ayuda para los damnificados de Acapulco y Coyuca tras el huracán Otis, un compromiso que está siendo cumplido de manera puntual por parte de China.



Durante la reunión, el embajador chino entregó al presidente la mascota oficial del gobierno chino para el año del Dragón, que es un símbolo de buena suerte, conocida como "el dragón de la buenaventura".



El embajador también expresó sus deseos de paz, prosperidad y buena cosecha para México. A su vez, el presidente López Obrador obsequió al embajador chino un jaguar elaborado por artesanos mexicanos y envió un saludo al presidente y al pueblo de China.



Esto ocurrió luego de que publicara ProPublica acusando que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió financiamiento del crimen organizado en su primer campaña presidencial, en 2006.



Posterior a esto, el periodista Tim Golden de ProPublica ha reconocido que su investigación periodística carece de evidencias irrefutables sobre las presuntas donaciones que la DEA afirma que el Cártel de Sinaloa habría realizado a la campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006.



En una entrevista con Jesús García del diario La Opinión, Golden fue cuestionado sobre la decisión de titular su investigación con signos de interrogación.



’Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones’.



’Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva’, se justificó el editor de Propublica.Con información de LA JORNADA