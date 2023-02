Apoyo a las mujeres será para todas y no se condicionará: Horacio Duarte

TOLUCA, Estado de México.- Los programas sociales no van a desaparecer en el Estado de México, por el contrario, se deben ampliar y ser universales para evitar su condicionamiento y uso con fines electorales, incluyendo el apoyo para las mujeres, que debe fortalecerse, afirmó Horacio Duarte Olivares, de MORENA.



’Los programas sociales se deben fortalecer para que sean más eficientes en impulsar el bienestar social y sean para todos, tal y como ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, además deber ser universales, sin condicionamientos y dejar de ser utilizados para conseguir apoyo electoral.



Sólo así los ciudadanos del Estado de México se verán beneficiados de manera integral’, explicó Horacio Duarte.



MORENA ha presentado ante el Instituto Electoral del Estado de México más de 30 denuncias contra el PRI y contra su entonces precandidata a la gubernatura del EdoMéx, una de ellas por el uso electoral de programas sociales, pues se constató durante la fase de precampaña, que Alejandra del Moral utilizó en sus discursos las mismas frases que en la entrega de ’Salario Rosa’ cuando fue secretaria de Desarrollo Social de la entidad.



’Sabemos que los señores del viejo régimen usan los programas sociales de manera clientelar.



Sabemos cómo operan más de 20 mil coordinadores de ‘Salario Rosa’.



Por eso los programas deben estar reglamentados, para que no sean condicionados o que sólo sean para los cuates, o para las estructuras’, aseguró Horacio Duarte.



El morenista consideró que el uso del Salario Rosa en la precampaña se trata de una estrategia desesperada del bloque conservador ante la desventaja promedio de 20 puntos en las encuestas públicas, por lo que exhortó a las mujeres que sean amenazadas o les condicionen el programa rosa, denunciar para que la autoridad electoral ponga un alto.



’Muchos me preguntan que cuál es la diferencia entre 2017 y 2023, y les contesto que, primero, estamos en promedio 20 puntos arriba en las encuestas públicas.



Y segundo, tenemos militantes y simpatizantes de MORENA metidos en todos lados, que nos informan todo.



Lo correcto es denunciar y esperar a que la autoridad sancione conforme a la ley’, finalizó Horacio Duarte.