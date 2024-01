Aplican vacuna contra Covid-19 e influenza para todas las edades en Nezahualcóyotl

A fin de prevenir que los habitantes de Nezahualcóyotl y sus familias presenten complicaciones en caso de contagiarse por exposición a este virus, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Neza) aplica la vacuna contra este virus en sus instalaciones para vecinas y vecinos de todas las edades y sin importar si es la primera vez que les aplican el antígeno, informó Claudia Mónica Pérez, directora general de esta institución.



La funcionaria precisó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México se reporta un incremento de casos de COVID-19 a partir de la temporada invernal 2023-2024 como ocurre en cada época de frío, además de que hay un aumento importante de la movilidad en comparación con las olas epidemiológicas que se registraron previamente, por lo cual es de suma importancia que los habitantes de Nezahualcóyotl estén vacunados.



En ese sentido, indicó que la ciudadanía que acuda a vacunarse, será inoculada con el antígeno ABDALA de manera gratuita, a partir de los cinco años de edad, y sin importar si cuentan con las dosis anteriores, al tiempo que recordó que las vacunas no son la cura de la enfermedad, sino que evitan que en caso de que una persona esté expuesta al virus y se contagie, los síntomas sean más leves o que se presenten complicaciones que requieran hospitalización.



Mencionó que también aplican de manera gratuita antígenos contra otras enfermedades, entre estas se encuentran la vacuna DPT, SRP, hexavalente, TDPA, contra influenza, tétanos, rotavirus, hepatitis B adolescente, neumococo infantil y para adultos, es decir personas de 60 años en adelante, VPH para niñas y adolescentes entre los 10 y los 18 años de edad, SRG únicamente los días viernes, y BCG los martes a las 8 de la mañana.



Mónica Pérez señaló, que quienes deseen vacunarse, tendrán que presentarse en el área de vacunas de las instalaciones del DIF Municipal que se ubican en calle Aviación Civil sin número entre Malinche y Condesa, colonia Vicente Villada, de lunes a viernes en un horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, y deberán acudir bien desayunados, con prendas que les permitan descubrirse el brazo con facilidad, en caso de que estén tomando algún medicamento lo hagan con normalidad pues la vacuna no está contraindicada.



Reiteró que posterior a la vacunación, la persona podría presentar una ligera febrícula, lo cual es normal, en caso de ser así, seguir las indicaciones del personal médico, pero en caso de que esta persista, empeore, o se presenten otros síntomas por más de un día, no se automediquen y acudan a la unidad de salud más cercana a sus domicilios.



Hizo un llamado a los habitantes de la localidad para mantener las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19 como el lavado constante de manos, ventilar espacios cerrados, cubrirse con la cara interna del codo al estornudar, evitar saludar de mano o beso, usar cubrebocas en espacios cerrados o con poca ventilación el cual deberá cubrir nariz y boca.



Finalmente, Claudia Mónica Pérez, directora general del DIF Nezahualcóyotl, extendió la invitación a las y los habitantes de la demarcación para acudir a vacunarse contra COVID-19, a fin de prevenir cuadros infecciosos que puedan complicarse, y en caso de presentar síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre, tos, gripa y fatiga, no duden en solicitar atención médica a la brevedad a fin de descartar cualquier enfermedad.