Aplican fuerzas del orden operativo preventivo de pirotecnia

Córdoba, Ver – En un esfuerzo coordinado entre la Policía Municipal, la Unidad Municipal de Protección Civil, Policía Estatal y Sedena, iniciaron recorridos por la ciudad a fin de prevenir la venta clandestina de pirotecnia, lográndose el decomiso de diferentes tipos de explosivos, mismos que fueron resguardados por la Secretaría de Defensa Nacional.



El coordinador de la Policía Municipal, Juan Hernández Rivera, explicó que estas acciones se realizan en el marco a los festejos navideños, temporada en que repunta la venta de este tipo de artículos, así como su almacenamiento.

Entre las recomendaciones que emite la Unidad de Protección Civil son: abstenerse de guardar los artefactos pirotécnicos en bolsillos de la ropa o chamarra ya que se pueden incendiar; no almacenar grandes cantidades ya que a mayor cantidad aumenta la posibilidad de incendio y magnitud; no quemar varios productos al mismo tiempo; los sobrantes no detonados no se deben de tirar a la basura; tener a la mano números de emergencia y botiquín de primeros auxilios.