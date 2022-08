Aplican vacuna contra la rabia durante jornada de esterilización canina y felina en Chimalhuacán

Más de 200 caninos y felinos fueron esterilizados este día, como resultado de la jornada gratuita realizada en el Deportivo ’Herreros’ por el Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección General de Salud (DIGSA) y en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a fin de controlar la sobrepoblación de estos animales, que pueden tornarse callejeros cuando los abandonan sus propietarios.



Cabe resaltar que, sumado a la esterilización, las mascotas que no contaban con la vacuna de la rabia, recibieron el biológico, a fin de prevenir cualquier tipo de brote de esta enfermedad dentro del territorio municipal.



Desde temprana hora, personal del Departamento de Control de Zoonosis y Bienestar Animal, así como del ISEM, iniciaron en el Deportivo ’Herreros’, del barrio del mismo nombre, con las actividades correspondientes a esta jornada, como la entrega de fichas, registro, aplicación de tranquilizante para las mascotas, intervención quirúrgica, aplicación de antibiótico y cicatrizante en la herida y posterior reanimación del paciente a cargo de sus propietarios.



María Guadalupe P. G., vecina de la colonia Acuitlapilco, acudió a esterilizar a su gato, el cual rescató de la calle; en este sentido, dijo que las jornadas gratuitas son muy buenas, porque no toda la gente cuenta con la posibilidad de pagar un servicio particular.



Agregó que gracias a la esterilización, se puede evitar la proliferación de perros y gatos en la calle.



Para esterilizar a una mascota, los interesados deben llevar a cabo un pre registro al 55-50-44-37-45, en un horario de 9 a 11 de la mañana. Solo se permite una mascota por persona. El día de la jornada, el propietario debe presentar copia de INE con domicilio en Chimalhuacán, mientras que la mascota debe estar bañada, con ocho horas de ayuno y, en el caso de los canes, portar bozal y correa, mientras que los felinos deben ser trasladados en una transportadora.