Aplican operativo de seguridad para festejos de fiestas patrias en Texcoco

Elementos de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria, y de Seguridad Pública y Movilidad, implementaron el operativo se seguridad para los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre del 2022.



Ante el pleno del cabildo se presentó el operativo de Seguridad, que permitirá a los ciudadanos Texcocanos y Texcocanas, convivir en la verbena popular la noche del 15 de septiembre y presencia el desfile el 16.



La presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, señaló que tras dos años de pandemia en donde se realizó la ceremonia de manera virtual, hoy regresan los festejos presenciales, con las medidas sanitarias como limpieza frecuente de manos y uso de cubrebocas, solo como medida preventiva por nuestra seguridad.



’Hoy festejemos con responsabilidad, disfrutando de la familia, conviviendo de manera sana y ordenada’, dijo la presidenta deseando que todos pasen unas felices fiestas patrias.



El Secretario del Ayuntamiento de Texcoco Jesús Adán Gordo Ramírez, presentó el operativo de seguridad, indicando que 70 elemento de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria, darán cobertura al primer cuadro de Texcoco, en donde la noche del 15 de septiembre se instalarán cuatro accesos, para vigilar que no ingresen personas alcoholizadas, no que ingresen bebidas alcohólicas, objetos peligrosos como armas de fuego, armas blancas entre otros).



Quedarán instalados cinco puestos de auxilio, con el apoyo de cuatro ambulancias, seis unidades de bomberos y cuatro de Protección Civil.



Previo al inicio de la verbena, el personal de Protección Civil, realiza una revisión de instalaciones eléctricas, juegos mecánicos, instalaciones de gas en los puestos, se delimitaron los espacios de seguridad para la quema del castillo y colocarán señalamientos para ruta de evacuación.



Para el Desfile del 16 de septiembre se instalará un puesto de auxilio en la periferia para atención de emergencias.



De la misma forma, elementos de Seguridad Pública y Movilidad mantendrá la vigilancia en todo el territorio municipal, dando resguardo y seguridad en comunidades en donde se realiza la verbena por la conmemoración del CCXII aniversario del grito de independencia.



Así como en calles y vialidades, seguridad que será monitoreada desde el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4) a través de las cámaras de vigilancia, con la finalidad de coordinar acciones ante cualquier situación de emergencia.