Participa personal de las 12 delegaciones jurisdiccionales, por lo que previo a estos festejos se capacita a los manejadores de alimentos que ofertarán sus diversos productos.



Durante la capacitación se exhorta a los responsables de los comercios fijos y ambulantes de los 84 municipios, para seguir las prácticas de higiene que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, sobre las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, así como lineamientos sanitarios generales para venta de alimentos.



Igualmente, se entregó plata coloidal y material de difusión para el adecuado manejo de elaboración, preparación y conservación de los alimentos.



Dentro de las festividades religiosas, personal de COPRISEH realizará recorrido durante el 11 y 12 de diciembre supervisando los puestos fijos y semifijos que se instalen en las inmediaciones de los principales centros de concentración, a fin de constatar la aplicación de la Normatividad Sanitaria.



Por lo anterior, se recomienda a los manejadores de alimentos cumplan con las siguientes recomendaciones y con ello eviten la suspensión de la venta de sus productos que ofertan:



Ubicarse en piso firme o concreto y alejado de zonas insalubres o fuentes de contaminación como alcantarillas, encharcamientos o el paso vehicular.



El establecimiento debe estar libre de fauna nociva como insectos, mascotas u otros animales.

Deberán contar con suficiente agua potable; almacenada en depósitos de material impermeable (plástico, acero inoxidable o PVC), limpios y tapados; el agua deberá estar clorada o desinfectada.

Contar con implementos para el lavado de manos (agua, jabón, desinfectante y toallas desechables).

Contar con vitrinas cerradas u otro implemento que impida el paso de polvo, lluvia y fauna nociva al alimento.

Contar con indumentaria de protección como cofia, malla o cubre pelo y mandil; lavarse las manos antes de manipular cualquier alimento y durante la jornada.

Contar con personal específico para el manejo del dinero o de lo contrario utilizar guantes o bolsa de plástico para su manipulación.

Los alimentos perecederos para consumo inmediato deben mantenerse a una temperatura no mayor de 7° C.

Sólo se podrá vender alimentos preparados para consumo inmediato que estén sometidos a un proceso de cocción previa.

Los productos envasados deben contar con etiqueta, tener fecha de caducidad vigente, no estar alterado, contaminado o putrefacto.



Es importante que ante estas festividades, la población siga medidas preventivas para evitar enfermedades gastrointestinales como:



Lavarse las manos con agua y jabón, antes de comer, preparar alimentos e ir al baño.

No consumir alimentos con mal olor, sabor o apariencia extraña.

Tomar agua hervida, clorada o purificada.

Asegurarse que el establecimiento donde consuma alimentos esté limpio y ordenado.

Por ningún motivo mezclar bebidas alcohólicas con bebidas energizantes.



Ante cualquier irregularidad que se detecte de los establecimientos que ofertan sus productos, así como del personal verificador, reportarla de inmediato al número 018005578444 o 771 7181756.