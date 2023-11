Aplauden exferrocarrileros el regreso de los trenes de pasajeros en México

CDMX.- El regreso de los ferrocarriles de pasajeros en México representa una importante oportunidad para tener otro servicio de transporte que podría ser económico en beneficio de un importante sector de la población, que generará fuentes de empleo y permitirá regresar a muchos trabajadores el orgullo de pertenecer al gremio ferrocarrilero mexicano.



El Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO), estableció que el reciente Decreto publicado para darle prioridad al servicio de trenes de pasajeros en el país y que en principio concesionará siete rutas, tiene el objetivo de beneficiar a los usuarios y no únicamente a los concesionarios.



Cabe decir que dicho decreto, publicado el pasado 20 de noviembre, declara como ’área prioritaria’ para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros dentro del sistema ferroviario mexicano.



Eduardo Canales, presidente de FERRO, aseguró que se trata de una decisión acertada del gobierno mexicano, que abre una nueva alternativa para el transporte de personas en el país, ya que puede aprovechar rutas establecidas y que retoma un modelo de transporte que tiene un considerable potencial en México y está en el gusto y recuerdo de millones de mexicanos.



En dicho Decreto se establece que los concesionarios del servicio público de transporte de ferrocarril de carga serán los primeros en ser invitados para presentar proyectos para la implementación del servicio de pasajero dentro de las vías generales de comunicación que les fueron otorgadas en concesión.



Los interesados deberán presentar su propuesta ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero de 2024, y en caso de que no haya interés de los concesionarios o las propuestas no sean viables en inversión, tiempos de construcción o modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros, el Gobierno Federal podría otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Marina.



Al ser cuestionado sobre el Modelo de Justicia Social que prepara el gobierno federal para exferrocarrileros, Canales Aguiar dijo que se está en la fase de hacerle adecuaciones al Anteproyecto que las autoridades les presentaron este mismo mes y esperan recibir un documento concluyente el 27 de noviembre próximo.



En su momento, los integrantes de FERRO y organizaciones afines analizaron, valoraron y regresaron dicho Anteproyecto con observaciones y solicitudes de cambios resumidos en siete puntos concretos, para que el documento fuera modificado y presentado bajo un formato de Decreto.