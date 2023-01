Aparece abuelito sin vida dentro de un pozo

Ixhuatlan del Café,Ver.-Un abuelito de 79 años de edad fue hallado sin vida al interior de un pozo artesiano por sus familiares, la noche del viernes luego de que saliera con rumbo a su parcela y no regresará a su vivienda.



El adulto mayor identificado como Lucio Velásquez Vargas, salió la mañana del viernes con rumbo a su parcela a realizar labores de campo, sin imaginar que ya no regresaría.



Al paso de las horas sus familiares al ver que su consanguíneo no regresaba, se dieron a la búsqueda con ayuda del lugareños encontrándolo Lamentablemente a la altura de la Tranca sobre la carretera Estatal Ixhuatequilla-Rancho

Magueyes, en este municipio.



Tras el hallazgo alertaron a las autoridades policiacas quiénes tomaron conocimiento de estos hechos, arribando al lugar elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil.



Posteriormente con apoyo de Protección Civil y Bomberos voluntarios, rescataron el cuerpo del pozo artesiano posteriormente al lugar arribaron peritos en criminalística de la Fiscalía Regional de Justicia, así como de servicios periciales, quiénes realizaron el levantamiento de indicios para posteriormente enviar el cuerpo al SEMEFO para la necropsia de rigor.



Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales el abuelito cayó al interior del pozo para así perder la vida.