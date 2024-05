Apagones en Hidalgo, duraron más de una hora

Este martes, en varias entidades del país presenciaron apagones incluyendo Hidalgo, donde reportaron la ausencia de electricidad por más de una hora; esto luego de que el sistema eléctrico nacional reportó una situación de alerta operativa de emergencia, de acuerdo con una tarjeta informativa del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).



De acuerdo con el comunicado de Cenace, entre las 17:04 horas y las 17:52 horas del martes la demanda eléctrica se elevó a un nivel cercano a la capacidad disponible de generación en ese momento, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema. En ese lapso la demanda eléctrica neta fue de casi 48,500 MW.



’A partir de las 17:04 horas del 07 de mayo de 2024 se declara Estado Operativo de Emergencia en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que el Cenace llevará a cabo las acciones operativas seleccionadas’, dijo el Cenace en una nota informativa.



La emisión de una alerta de emergencia en el Sistema Interconectado Nacional implica que el Cenace, que se encarga de gestionar el sistema eléctrico nacional, puede programar cortes en el suministro de energía para equilibrar la oferta y la demanda instantáneas de electricidad.



Fue por medio de redes sociales que diversos usuarios reportaron un apagón masivo de este martes en zonas ubicadas en Puebla, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala, San Luis Potosí y Zacatecas.



En el caso de Hidalgo, el apagón que se ha prolongado por más de 4 horas se comenzó a reportar por parte de ciudadanos de municipios de la zona metropolitana de Pachuca, en Mineral de la Reforma, así como en municipios como Mineral del Monte, Zempoala y Tizayuca.



Según testimonios de habitantes de áreas como La Providencia o la cabecera municipal de Pachuquilla, la falta de suministro eléctrico inició alrededor de las 19:20 horas y para las 20:30 horas no había sido restablecido.



En fraccionamientos como Real de la Plata, también en los límites de Mineral de la Reforma y Pachuca, se reportó un apagón que duró más de una hora; esto llevó a los residentes a informar la situación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto a través de su línea telefónica de atención al cliente como de la aplicación digital.



En Tizayuca, el corte de luz afectó a la colonia Haciendas de Tizayuca, una de las zonas habitacionales más grandes de la región, colindante con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde, hasta el momento, no se ha informado de interrupciones en el servicio eléctrico ni en las operaciones.



De acuerdo con Cenace, esta demanda se ha disparado debido al uso de aires acondicionados y sistemas de enfriamiento que se están utilizando ante las altas temperaturas registradas en gran parte del territorio nacional.



En el país hay una capacidad de generación de alrededor de 90,000 MW, pero no toda está disponible en todo momento, pues hay plantas que dependen de fuentes primarias intermitentes, como la eólica o la solar.



Otras no se pueden despachar en todo momento, como las hidroeléctricas, que dependen de la disponibilidad de agua en los embalses.Con información de EL ECONOMISTA, INFOBAE