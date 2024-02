Córdoba Ver - El Dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz Samuel Aguirre Ochoa dio a conocer que el próximo martes 5 de marzo, los integrantes del Movimiento Antorchista en la ciudad de Córdoba instalarán un plantón permanente frente al Palacio Municipal, para exigir que las autoridades municipales contemplen dentro del programa de obra del 2024, las peticiones de obras públicas y servicios básicos que se han venido solicitando desde más de 2 años a la administración que encabeza el Dr. Juan Martínez Flores sin que hasta el momento exista respuesta favorable a estas solicitudes.



Los vecinos de las colonias y pueblos organizados en Antorcha presentaron el pliego petitorio desde el inicio de la actual administración morenista, en el que integraron sus demandas de más urgente resolución, amparados en los artículos 8vo y 9no de la Constitución General de la República que protegen los derechos de petición, gestión y organización pacífica.



Estas demandas son, entre otras: construcción o mantenimiento del sistema de agua potable y drenaje sanitario en diversas colonias; construcción de drenes pluviales para evitar inundaciones en colonias populares; pavimentaciones de accesos y calles, así como construcción de guarniciones y banquetas; ampliaciones del sistema de alumbrado público en zonas bastante inseguras; mantenimiento y remodelación del gimnasio Aquiles Córdova Morán, donde cientos de jóvenes realizan actividades culturales y deportivas, así como la construcción de un muro de contención en el bachillerato Cobaev 46, una de las escuelas con mayor matricula en la ciudad, entre otras peticiones.

A pesar de que los solicitantes demostraron en todos los casos que sus solicitudes están plenamente justificadas, el alcalde junto con el cabildo se ha negado resolverlas. Este hecho ha llevado a los colonos a movilizarse en comisiones de gestión y mítines, para exigir que sean resueltos sus planteamientos conforme lo establece la ley.



En diversas ocasiones han sido atendidos tanto por el alcalde, Juan Martínez Flores, como por la sindica única, Vania López González, quienes de palabra se han comprometido a resolver pero en los hechos han venido dándole manejo político a los solicitantes, haciéndolos dar vueltas y finalmente dejándolos fuera de los programas de obra.



Toda esta situación tiene muy molesta a la gente y es lo que los está obligando a protestar públicamente, pues consideran injustificado que no se resuelvan sus problemas . A esto hay que sumarle que toda la población de Córdoba se queja de que en los casi tres años de administración morenista no se han realizado obras públicas de beneficio colectivo en sus comunidades, ni tampoco han mejorado los servicios públicos que debe prestar el ayuntamiento. Al mismo tiempo ha crecido la inseguridad, se han deteriorado las calles y los edificios públicos y existe una verdadera crisis por falta de agua potable en las colonias populares, pues actualmente hay zonas marginadas de la ciudad a la que solo les surten agua una vez a la semana.



Pero lo que tiene más indignado a los antorchistas y en general a la población es que el Ayuntamiento de Córdoba ha incurrido en subejercicios y se han regresado millonarios recursos a la Federación. Tan solo en el año 2022, según la Cuenta Pública del municipio se reintegraron a la Secretaría de Hacienda, más de 90 millones de pesos, de los cuales 39 millones correspondían al rubro de “gasto etiquetado” y 51 millones formaban parte del “gasto no etiquetado”. La cifra total representó más del 30% de los recursos federales que debía utilizar el municipio para atender las necesidades de los habitantes de Córdoba.



Y se rumora que este dinero que no se ha invertido y se ha regresado a la Federación, es una burda maniobra porque las dos figuras principales del ayuntamiento de Córdoba, están buscando saltar a otras posiciones de poder en el proceso electoral que se avecina.



De ser así, en lugar de estos funcionarios arribistas, el gobierno municipal cordobés quedará a cargo del suplente del alcalde, Alejandro Baizabal, actualmente Coordinador de la Agenda 2030, un funcionario menor cuya actividad es meramente testimonial, que no tiene la experiencia ni el conocimiento para dirigir una ciudad tan compleja como Córdoba.



El pueblo trabajador de Córdoba y de Veracruz debe hacerse claridad de estos hechos; entender el por qué se ha devuelto el dinero y no se ha utilizado para atender las necesidades de la población: debe desenmascarar la maniobra de ambos funcionarios del ayuntamiento morenista cordobés; debe hacerse claridad de las cosas para no dejarse engañar por este tipo de gente ni seguir votando por ellos, pues sólo buscan su enriquecimiento personal.



Los antorchistas de Córdoba exigirán con su plantón que el dinero del erario se invierta para resolver las necesidades elementales de la gente y hacen un llamado a toda la opinión pública de Córdoba y la región a qué se suman a esta lucha justa para obligar al gobierno municipal a que el dinero que se está utilizando para esta sucia maniobra se invierta en lo que manda la ley, en obras y acciones de beneficio común puntualizó.