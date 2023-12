Anuncia Julio Menchaca obras por más de 170 mdp para dos municipios

El titular del Ejecutivo estatal recordó que aunque el estado en el que recibimos la entidad no fue el conveniente, no obstante, ’no nos quedamos en la queja, gracias a un ejército de hombres y mujeres que trabajan en la estructura gubernamental y que destinan sus esfuerzos a hacer frente a los retos que se van presentando’.



De esa forma, dio a conocer que se concluyeron los trabajos de reconstrucción de la primera etapa en la carretera estatal Apan - La Unión, obra que representó una inversión de poco más de 8 millones 878 mil pesos en beneficio de más de 7 mil habitantes.



Mientras que para la etapa dos, se contará con un gasto programado superior a los 35 millones de pesos, tramo que ya se encuentra en construcción y que fue supervisado por el propio gobernador.



Bajo este tenor, el titular del Ejecutivo también revisó los trabajos de reconstrucción de la carpeta asfáltica en la carretera estatal Cárdenas – San Juan Ixtilmaco y la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la carretera estatal Chimalpa - Cárdenas, vías que en su conjunto tienen un presupuesto de 42 millones de pesos.



Asimismo, realizó la entrega de la rehabilitación de la calle Jaime Nunó Oriente del Km 0+000 al Km 0+766, en donde el Gobierno de Hidalgo etiquetó 9 millones 532 mil pesos del presupuesto estatal.



En materia de nuevas obras, Menchaca Salazar dio a conocer que se llevará a cabo la reconstrucción de la carretera estatal Apan – Emiliano Zapata, con un monto de inversión de 62 millones de pesos y que impactarán de manera positiva en la movilidad de 52 mil personas.



En tanto que el gobernador añadió la reconstrucción de la carretera de acceso a Malayerba, con una inversión de más de 5 millones de pesos.



Más tarde, durante su gira de trabajo por Emiliano Zapata, Menchaca Salazar reportó que se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación del Sistema Red General de Agua Potable en la cabecera municipal, con un costo de casi 5 millones de pesos a los que se suman otros 4 para la construcción del sistema de agua potable en Santa Bárbara en su etapa 3.



Para apoyar al campo de la región del Altiplano, el gobernador encabezó la entrega de equipamiento agrícola y fertilizante a 349 beneficiarios del ’Programa para Transformar el Campo Hidalguense’.



En su oportunidad el secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, recordó que para dar respuesta a la necesidad de carreteras y caminos dignos, el gobernador destinó para el Altiplano 209 millones de pesos de inversión, los cuales son utilizados bajo la supervisión de los Comités de Obra y Contraloría correspondientes.



Natividad Castrejón Valdez, titular de la Secretaría de Educación Pública, recordó que las Rutas de la Transformación buscan poder revisar las acciones que se han realizado, por lo que en materia educativa subrayó que en las 97 escuelas de Apan, en donde se atienden a más de 15 mil 700 estudiantes, se benefician a 33 escuelas con rehabilitación y equipamiento, además de la entrega de uniformes y útiles escolares con un valor de 9 millones de pesos.



El contralor del estado, Álvaro Bardales Ramírez enfatizó en que gracias al apoyo de los comités de Contraloría Social la ciudadanía tendrá la certeza de que cada una de las obras se realiza con los materiales adecuados, pues las y los integrantes de estos órganos podrán solicitar la revisión de los recursos utilizados.



’Los efectos que nos deja el cambio climático nos obliga a dar más resultados y más beneficios a la gente que tanto trabaja’, aseveró en su momento el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Napoleón González Pérez, quien además resaltó que esta dependencia desarrolla distintas actividades en la región del Altiplano, como la construcción de una olla de captación de agua con un valor de 2 millones 36 mil pesos en el municipio de Apan, la entrega de programas y equipamiento.



La alcaldesa de Apan, María Guadalupe Muñoz Romero, destacó las políticas públicas que atienden de manera directa a todos los sectores de la población: ’Somos testigos de que sus promesas de campaña hoy son realidades, las acciones realizadas están sustentadas en las necesidades y en el correcto uso de los recursos’.



Al concluir las visitas, el gobernador invitó a las y los asistentes a participar en la Feria de Servicios que se instala en cada edición de las Rutas de la Transformación, mismas que tienen el objetivo de acercar servicios de salud y de gestión de trámites para que la ciudadanía no tenga que perder tiempo y dinero trasladándose a otros municipios.