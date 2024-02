Como parte de las acciones de conmemoración de los 170 años del decreto de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, hoy Universidad Autónoma Chapingo (UACh), el 22 de febrero se realizará la entrega de los galardones Profesor Emérito, Doctor Honoris Causa y Agrónomo Ilustre, a partir de las 9:40 horas, en el Auditorio Álvaro Carrillo de la UACh.



Dichas distinciones se otorgarán a aquellas personas que han contribuido al impulso del primer sector, a través del avance de la ciencia, la tecnología y la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de la agricultura, las ciencias forestales, la ganadería, la agroindustria, la investigación y la economía agrícola.



En el 2024, los laureados para la distinción Profesor Emérito son el Dr. David Cibrián Tovar, Dr. Guillermo Torres Carral, Dr. Gustavo Almaguer Vargas, Dr. Juan Antonio Leos Rodríguez y la Dra. María Teresa Berly Colinas y León, reconociendo la excelencia académica y el impacto duradero que los profesores y la profesora han tenido en esta institución educativa.



La distinción de Profesor Emérito es para los profesores investigadores que han dedicado una parte significativa de su carrera a la enseñanza, investigación y cosecha de logros en el ámbito de sus respectivas especialidades. Destaca que la UACh ha otorgado nueve de estas distinciones a lo largo de su historia y entregó por primera vez el galardón Profesor Emérito en 1983.



En esta ocasión el título Doctor Honoris Causa será otorgado al Dr. Armando Bartra Vergés, Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Dr. Mario Roberto Martínez Menez (in memoriam) e Ing. Enrique Álvaro Taméz González (in memoriam), como reconocimiento de mérito y una forma de destacar la influencia positiva que estas personalidades han tenido en la sociedad, la academia e investigación con la solución de problemas reales que aquejan gran parte del país.



La UACh otorgó por primera vez el galardón Doctor Honoris Causa en 1983 y a lo largo de su historia ha otorgado 15 de estas distinciones. A través de la entrega de esta distinción la UACh busca inspirar a los estudiantes al demostrar que el éxito y la excelencia pueden manifestarse en diversas formas y campos de estudio.



Por su parte, la entrega de distinción como Agrónomo Ilustre será para el Dr. Enrique Palacios Vélez, Dr. Carlos Alberto Ortiz Solorio, Ing. Constantino Rogelio Posadas del Río y M.C. Jorge Duch Gary (in memoriam). Asimismo, los bustos de dichas figuras se sumarán a la Calzada de los Agrónomos Ilustres de la Universidad Autónoma Chapingo.