El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó un decreto que declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano. Esta medida implica que el servicio concesionado de transporte de carga podrá también ofrecer traslado de personas.



El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros, mientras se respeta el servicio público de transporte ferroviario de carga.



El documento contextualiza el papel fundamental que el ferrocarril ha desempeñado en el desarrollo, crecimiento e integración del territorio nacional, especialmente durante los siglos XIX e inicios del XX. Lamentablemente, la privatización del servicio durante la administración de Ernesto Zedillo en 1995 fue considerada un hecho desafortunado.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación declarando área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano. Este decreto enfatiza que los ferrocarriles de pasajeros representan un transporte económico, seguro y menos contaminante, y son la mejor alternativa para aumentar la movilidad en las principales ciudades.



Además, se han dado a conocer las primeras siete rutas que se concesionarán para ofrecer el servicio a pasajeros, las cuales son:



Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos

Tren Interurbano AIFA-Pachuca

Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes

Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato

Tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo

Tren México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales

Tren Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez



El Gobierno ha anunciado que los concesionarios del servicio ferroviario de transporte de carga tendrán la oportunidad de presentar proyectos para la implementación del servicio a pasajeros. Estas propuestas deben ser remitidas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a más tardar el 15 de enero de 2024.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que, en caso de que los concesionarios del transporte de carga no estén interesados o no presenten propuestas viables en inversión, tiempo de construcción y modernización de las vías para otorgar el servicio de transporte de pasajeros, será el Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina (Semar), quien pondrá en marcha el proyecto. Además, también se considera la participación de particulares que presenten propuestas y estén interesados en esta iniciativa.



’Quiero informarles que escogimos el día de hoy, como lo mencionó el General [Luis Cresencio] Sandoval, y como lo sabemos todos, la Revolución se hizo en ferrocarril y a caballo, y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra Revolución, me llevaría tiempo argumentarlo, pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto. Hoy aparece en el Diario Oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17,484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga, y ahora se van a utilizar también esas vías para el transporte de pasajeros", expresó en un discurso previo al desfile por el Aniversario de la Revolución mexicana, López Obrador.



’Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte’, añadió.



El mandatario anunció a inicios del presente mes que el 20 de noviembre, día en que se conmemora un nuevo aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, publicaría un decreto para estipular que las vías férreas de carga puedan utilizarse para brindar servicio con trenes de pasajeros.



’Yo quiero que para el 20 de noviembre se dé a conocer un decreto por el cual vamos a tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Zedillo, convocándolos, para que todas las vías de los ferrocarriles de México, de carga, puedan utilizarse, porque hay facultad legal, para trenes de pasajeros’, adelantó.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se trata de más de 20 mil kilómetros de vías férreas. "Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación", detalló.



Explicó que con esta decisión se les entregará la posibilidad primero de que se comprometan a poner trenes de pasajeros. Sin embargo, señaló que si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, el Estado mexicano iniciará un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y se utilizarán las mismas vías para que vuelva el servicio de trenes a México.



Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente destacó que la finalidad es que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren, así como de la Ciudad de México a Guadalajara, a Nayarit, a Sinaloa.



El Jefe del Ejecutivo federal también aprovechó para aclarar que ’no es expropiación’. ’Está en la Constitución y en la Ley. Es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México’, dijo frente a las y los representantes de los medios de comunicación.



En la mayor parte de México quedan pocas vías o estaciones de trenes en el centro de las ciudades. La antigua compañía nacional de ferrocarriles de México ofrecía un servicio deficiente y lento, y perdía enormes cantidades de dinero antes de que los operadores privados se hicieran cargo de las líneas.Con información de SIN EMBARGO