Antes de irse Lorenzo regala impunidad al PRI y los absuelve de Odebrecht

A pocos días de dejar el Instituto Nacional Electoral (INE), el aún Consejero presidente Lorenzo Córdova declaró improcedente el proceso contra el PRI, Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo por la recepción de recursos de la empresa Odebrecht a sus campañas políticas, al no contar con elementos para comprobar el financiamiento, y ante la omisión de la FGR para acceder a la investigación del caso.



Ante la supuesta omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para proporcionar pruebas del caso, el Consejo General del INE, declaró infundadas las denuncias por el supuesto financiamiento ilegal de la empresa Odebrecht durante campañas electorales de Enrique Peña Nieto a la presidencia (2011-2012) y Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México (2016-2017), así como contra el PRI y Partido Verde.



’Se declara infundado el presente procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, y los otrora Encuentro Social y Nueva Alianza, así como Enrique Peña Nieto entonces candidato a la Presidencia de la República y Alfredo del Mazo Maza, entonces candidato a gobernador del Estado de México’, mencionó el acuerdo aprobado.



El acuerdo mencionó que la Fiscalía General de la República no proporcionó información adicional al estado procesal de las carpetas de investigación, con el argumento de que está impedida jurídica y materialmente para atender la petición, de acuerdo con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que impone la obligación de guardar la reserva de la totalidad de registros que integran las carpetas de investigación.



Derivado de lo anterior, el INE recurrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y posteriormente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obteniendo resultados favorables, quienes ordenaron a la Fiscalía General de la República la entrega de la información y documentación en su poder, lo cual no sucedió.



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova acusó que están ante un caso de encubrimiento, opacidad y falta de colaboración con el órgano electoral



’Nos vemos obligados que cerrar este caso esperando, a ver si es cierto que los partidos o que los actores que descalifican a la autoridad impugnan ante el Tribunal, para que abra la posibilidad de continuar con las indagatorias’, apuntó.



El consejero Ciro Murayama expresó que ’en esta investigación el INE no ha podido acceder a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República. Nos están negando conocer qué tienen ahí, si hay algo o si no hay nada, a pesar de que el Tribunal Electoral ha determinado que el secreto ministerial no es oponible a esta autoridad’.



’Creo que estamos en una situación similar a la que vivió el IFE a inicios de este siglo, cuando se enfrentó al caso Amigos de Fox que lo tuvo que cerrar para que se impugnara el asunto y el Tribunal Electoral ordenara que se podía trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, lo cual ya está en la Constitución, pero ahora este asunto está detenido en la Corte y no podemos pues saber qué hay’, añadió.



El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que se trata de un caso similar a ’Amigos de Fox’, y dejó a los partidos la opción de interponer las impugnaciones correspondientes.



’Hoy cerramos porque ya no hay tiempo, pero ustedes pueden contribuir con esas atribuciones, nada más necesitan hacer algo, lo que suele incurrir cuando no están conformes con las decisiones del INE, impugnar para que el INE pueda contar con la información que hasta ahora se le ha negado, está en ustedes demostrar su verdadera vocación con las causas de fiscalización’, refirió.



El representante suplente de Morena ante el INE, Eurípides Flores, calificó como un ’carpetazo’ el cierre de la investigación.



Ante esto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado rechazó la decisión del Instituto Nacional Electoral de cerrar el caso del presunto financiamiento ilícito de Odebrecht a las campañas de Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo.



’Como buen empleado, hoy Lorenzo Córdova pasó a hacerles un último favor a sus jefes del PRI. El INE le dio carpetazo a las investigaciones por el financiamiento ilegal de #Odebrecht a las campañas del #PRI en 2012 y 2017, y por los millones desviados mediante la operación zafiro a ese partido en 2016’, acusó.



El dirigente señaló que así se despiden ’quienes se creían paladines de la democracia, pagando favores y yéndose por la puerta de atrás con sus millones y el eterno amparo que defendieron con uñas y dientes para nunca dejar de ganar más que el presidente’.Con información de EL UNIVERSAL