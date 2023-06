Antes de irse Alfredo Del Mazo debe pagar prestaciones laborales a docentes de Edomex

Coacalco, Méx., a 29 de junio de 2023. Antes de que concluya su mandato, el Gobernador Alfredo del Mazo tiene la obligación de cumplir con las prestaciones laborales de los más de 107 mil docentes del Estado de México, quienes por primera vez en 28 años, realizan paro de labores y bloqueos en toda la entidad, en protesta por la falta de pago de la autoridad estatal, y alertaron sobre posibles saqueos al erario público, lo que heredaría conflictos al próximo gobierno, señalaron integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura local.





Desde las 8 horas, cientos de docentes salieron a vialidades principales de Coacalco, Tepotzotlán y Ecatepec para protestar, y bloquearon la carretera Texcoco-Lechería, Avenida Central y la Vía López Portillo en reclamo al incumplimiento en su pago salarial de la segunda quincena de junio.





El presidente de la Comisión de Educación en el Congreso Mexiquense, Abraham Saroné Campos precisó que las manifestaciones del magisterio estatal se derivan del incumplimiento en el pago de la prestación económica de ocho días de salario acordada en el convenio de sueldo y prestaciones 2022, y exigió que se conforme una mesa de trabajo para atender las demandas de los docentes antes de que concluya la actual administración.





’El pago de dicha colateral fortalece sin duda al salario de las trabajadoras y trabajadores de la educación, exigencias que son justas ya que a estas alturas no hay respuesta del Gobierno del Estado de México, para dar una explicación sobre todo para manifestar la fecha en que estará resarciendo esta acción arbitraria’, denunció el diputado de Morena.





Al grito de ¡El Maestro luchando, también está educando! y ¡Alfredo del Mazo, cumple con tu trato!, docentes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria se apostaron en ambos sentidos de la Vía López Portillo, por lo que también se suspendió el servicio del Mexibús.





Mientras que, en Ecatepec, unos 400 maestros mexiquenses se apostaron en la carretera Texcoco-Lechería, y también otro grupo se ubicó en la autopista México-Querétaro, en la caseta de cobro de Tepotzotlán. Y criticaron la postura tibia del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) para garantizar el pago a sus prestaciones laborales, y de no firmar el convenio laboral de este año, luego de que en un comunicado pidiera calma y esperar a que las autoridades cumplan con el pago.





Al respecto, el legislador Faustino de la Cruz lamentó que haya un gobierno estatal ausente que permite que los conflictos se exacerben, cuando es el Poder Ejecutivo el que tiene que resolver y dar la cara, el Secretario General de Gobierno, sino lo hace el Gobernador o el Secretario de Educación.





’Los maestros merecen ser atendidos en sus demandas y que el Gobierno del Estado cumpla con su responsabilidad’.





Recordó que durante seis años el gobierno estatal hizo vacío en las demandas de la gente, de las organizaciones y ahora también del magisterio, y al no pagar prestaciones pone en evidencia un posible saqueo al erario público en los últimos meses de la actual administración.



Y puntualizó que el pago de nómina de los profesores de Edomex es total responsabilidad de la autoridad estatal, cuando el SMSEM pretende confundir e involucrar al Gobierno Federal, y alertó sobre una intención de no atender las exigencias y heredar el conflicto al próximo gobierno de Morena.





Aurea H, directora de un preescolar acusó que el gobierno estatal vulnere los derechos laborales de los docentes, pues las colaterales son beneficios ganados a lo largo de los años, adicionalmente a qué también hay incumplimiento en el pago a pensionados.





’Siempre hemos sido respetuosos de las autoridades y del magisterio, trabajamos 24/7, pero también comemos igual que nuestros hijos, trabajamos por un pago, pero hoy ni el Sindicato, ni el Gobierno estatal dan la cara. Es la primera vez que ocurre una situación así con el magisterio estatal’.





Los integrantes del magisterio anunciaron que si no obtienen respuesta favorable realizarán movilizaciones al Toluca, al Palacio de Gobierno.