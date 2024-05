Ante tragedia, la derecha mostró su lado más miserable

Como si al sacar raja política de la tragedia pudieran acarrear votos hacia la candidata de la derecha, la cual va atrás por alrededor de 15 millones de votos frente a Claudia Sheinbaum, ’ideólogos’ de derecha así como miles de cuentas fake de redes sociales, vieron a la tragedia para arremeter en contra del candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez.



El pasado miércoles, durante el evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León donde se encontraba el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, y Lorenia Canavati, abanderada del partido a la alcaldía de San Pedro, colapsó el escenario.



En videos capturados al momento se observa que la aspirante a la alcaldía daba un discurso cuando en medio de un ventarrón la estructura colapsó. El accidente ocurrió en punto de las 20:00 horas, en el campo de Beisbol El Obispo, en el Fraccionamiento Juan de Zumárraga.



Las torres que sostenían el templete se desplomaron por el fuerte viento y lluvia. Una pantalla gigante cayó sobre la tarima donde estaban el postulante y otros aspirantes del partido Movimiento Ciudadano.



Las autoridades confirmaron la muerte de al menos nueve personas y 60 heridos, actualmente continúan hospitalizadas 12 personas, dos de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que los otros están siendo monitoreados de cerca y reciben atención médica adecuada.



A través de redes sociales, el candidato emecista, Jorge Álvarez Máynez, ofreció una actualización sobre su estado de salud y dijo que fue trasladado al hospital en San José, al tiempo que reveló se encuentra bien.



’ Estoy bien y en comunicación con autoridades estatales para dar seguimiento a lo acontecido. Lo único importante en estos momentos es atender a las víctimas del accidente’, detalló.



Tras la tragedia, la oposición no perdió oportunidad para arremeter en contra del candidato presidencial.



Como fue el caso de la conductora para el medio Opinión 51 Laisha Wilikins quien lanzó un comentario desatinado sobre el suceso dando un mensaje de "a él también se le va a caer el país" el cual ha sido ocupado por el PRI-PAN-PRD para su campaña negra en contra de la candidata Claudia Sheinbaum.



El periodista Héctor de Mauleón escribió en la red socia ‘X’ ‘’¡Sálvese quién pueda!’’, texto que fue replicado por el senador del PRD, Emilio Álvarez Icaza.



El legislador agregó la frase ‘’¡Hasta la naturaleza les marca la ruta!’’. Ante los desafortunados comentarios, los usuarios de redes sociales señalaron lo irrespetuosos que estaban siendo el periodista y el político, ya que hasta ese momento se había reportado el fallecimiento de 6 personas. Ambos fueron criticados en redes sociales.



Pedro Ferriz H, hizo comentarios desagradables, los cuales borró y luego volvió a repostear para volver a manifestar odio, a lo que le respondieron cientos de usuarios con insultos y aseguraron que no tiene ni un solo pelo de periodista.



"Lo quite… pero saben que? No me arrepiento Los miserables de @MovCiudadanoMX tiene la culpa, no yo. Ellos son los miserables aliados de morena que todo hacen mal. Asesinos… pongan atención en las señales de Dios".



También estuvieron presentes los bots que llevaban las líneas de la oposición.



Jorge Álvarez Máynez, retomó este viernes sus actividades de campaña al sostener un encuentro con alumnos de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México.



Máynez rechazó todas las acusaciones y ataques de que ha sido objeto en redes sociales en el sentido de que está sacando ’raja política’ de la desgracia y llamó ’carroñeros’ a sus detractores.



’Pues siempre hay diferentes opiniones. Yo estoy muy orgulloso del contraste entre nuestra actitud y la actitud de, incluso, de los supuestos intelectuales de oposición, varios que han compartido una serie de cosas mezquinas, inhumanas. Claro que hay diferentes posiciones, pero es muy contrastante cómo se reacciona frente a un momento así y cómo, pues la verdad, sobre todo la clase política, la vieja política, senadores, una vergüenza. Cuando se dice tunden en redes sociales, luego ves quiénes son los que tunden, pues son carroñeros que han estado, es increíble que los medios le den tanta voz a gente tan miserable’.Con información de INFOABAE | ARISTEGUI NOTICIAS