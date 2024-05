Ante desinformación, aquí se desmienten mitos sobre las Afores del Bienestar

Luego de que los partidos de oposición difundieran de manera constante que las afores de los trabajadores serían robadas a través de las Afores del Bienestar, sin embargo la vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) desmintió cada uno de los mitos.



El pasado miércoles, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, éste entró en vigor y por lo tanto inició su proceso para ser constituido oficialmente.



El Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público que se crea con la finalidad de ayudar a que las y los trabajadores puedan acceder a pensiones de hasta 100% de su último salario, esto con un tope que ronda los 16,770 pesos mensuales.



Sin embargo varios mitos se generaron en los últimos días, a los que dio cuenta Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) y aclaró en cada uno de los casos.



1. "¡Perdí mi ahorro para siempre!" El dinero ahorrado en la cuenta se considera patrimonio del titular, por lo que no prescribe, y tanto los trabajadores o en su caso sus beneficiarios podrán acudir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para acceder al mecanismo de devolución de los recursos.



Para ello, el Fondo contará con una reserva que garantice la imprescriptibilidad de los recursos y se pueda llevar a cabo la devolución de los recursos de los trabajadores, pensionados o sus beneficiarios.



2. "Tengo menos de 70 años, pero mi cuenta está inactiva, ¡tomarán mis ahorros!" Para financiar el fondo se utilizarán los más de 40,000 millones de pesos de ahorros en las Afores que no han sido reclamados por personas de 70 años o más y cuyas cuentas están inactivas.



Para que los recursos de una cuenta Afore sean susceptibles a ser transferidos, se necesita cumplir con los dos requisitos: que el titular tenga 70 años o más y que la cuenta se encuentre inactiva.



3. "Sí realizo ahorro voluntario mi cuenta deja de estar inactiva". De acuerdo con el Artículo 67 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se considera como Cuentas Individuales Inactivas de Trabajadores aquellas que no hayan tenido movimientos por depósitos de cuotas y aportaciones durante el periodo de un año calendario, contado a partir del último depósito realizado.



Nieves Lanzagorta detalló para El Economista que en este caso los movimientos por depósitos de cuotas y aportaciones deben ser por ahorro obligatorio, es decir aportaciones patronales.



Por eso, al realizar un depósito por ahorro voluntario la cuenta no se reactivará y seguirá en estatus de inactiva.



4. "No voy a saber si mi cuenta es transferida". El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que durante el año previo a que el trabajador cumpla 70 años, tanto el IMSS como la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), deberán dar aviso al trabajador, a fin de que pueda acudir al instituto a reclamar los recursos.



Ante ello, Mari Nieves Lanzagorta detalló que aquellos que han realizado y se encuentran interesados en hacer depósitos de ahorro voluntario, no solo contribuyen al ahorro para su retiro, sino también dicho movimiento permitirán a su Afore contar con información actualizada y facilitar la tarea de dar aviso en caso de que su cuenta sea susceptible de ser transferida.Con información de Jocelyn Herrera | EL ECONOMISTA