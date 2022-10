Ante la desinformación Delfina Gómez solicita a los mexiquenses que confíen en ella

Nezahualcóyotl, Méx, 22 de octubre del 2022.- Al reunirse con líderes y representantes de Unid@s Por un Mejor País en Nezahualcóyotl, Delfina Gómez Álvarez, coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T de Morena declaró "vamos a escuchar mucha desinformación y yo lo único que les pido es que confíen que yo tengo muy claro mis valores… tengo bien mis principios como me los dejaron bien mis padres de quien me siento muy orgullosa".





Puntualizó, frente a cientos de líderes que se dieron cita en la Asamblea Estatal de Unid@s, que los integrantes de Morena deben de dar el ejemplo, razón por lo que alertó sobre la desinformación que se pretende generar "Ya me quieren enfermar pero no estoy enferma. Estoy bien" y también "que no quería ocupar esta función de coordinadora. Se equivocan estoy más puesta que un calcetín. Y vamos aprovechar esta gran oportunidad".





En compañía de Horacio Duarte, Juan Hugo de la Rosa dirigente nacional de la Agrupación Política Unid@s; Adolfo Cerqueda, presidente de Nezahualcóyotl; la diputada local por el 41 Distrito, Carmen de la Rosa y la diputada por el distrito 8 de Puebla, Odette Nayeri Almazán Muñoz, así como por Rufino Ramírez, secretario de Organización de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez tras recibir un rebozo de Tenancingo Estado de México, precisó que van a la "campaña maestra".



Por su parte, el dirigente de la Agrupación Política Nacional (APN) Unid@s, Juan Hugo de la Rosa sostuvo que es momento de cumplirle a la gente, ansiosa de un cambio, de acabar con la impunidad la injusticia y la robadera del actual régimen del Estado de México.





En un auditorio abarrotado con representantes de 12 regiones de la agrupación, afirmó que la gente sufre la falta de infraestructura educativa y hospitalaria, que llevó a 2/3 de los enfermos durante la pandemia a atenderse en la Ciudad de México.





También padece por transporte caro e inseguro, pues solo se usa como negocio y con fines políticos, y prevalece el abandono al campo y grave inseguridad en la entidad mexiquense.





Reconoció a Delfina Gómez el esfuerzo de unidad que impulsa para incluir a todos en el proyecto que busca consolidar la transformación del Estado de México.





’Vamos a sacar el coraje por tantos años de impunidad, de injusticia, de lo que la gente ha sufrido y ponerlo para que la gente vea cumplido ese sueño’.





En su exposición Horacio Duarte subrayó que están preparados para ir a la #BatallaMaestra para transformar las décadas de abandono, porque es tiempo de las mujeres honestas como Delfina Gómez, ’no de las corruptas’.





’Es tiempo de las mujeres que tienen la sencillez de entender al pueblo, no de las que se sienten y de las que solo andan en los puestos del Gobierno del Estado, y de las que saben que lo más importante es el pueblo de a pie’.





Mientras que el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda indicó que a partir del 2 de noviembre se pondrá la ofrenda a ese dinosaurio viejo, desgastado y acabado, que ya está en los huesos en Edomex.





’Queremos que la gente sepa que donde se gobierna desde la izquierda, se gobierna bien, vamos a trabajar en colaboración, casa por casa en los municipios porque hay un proyecto ganador’.





Hay que mencionar que la maestra Delfina Gómez aseguró que en el Estado de México se va a empezar a trabajar de manera coordinada, por lo que se iniciará con la integración de los comités, pero sus integrantes estarán capacitados, orientados y coordinados.





Manifestó que para los trabajos "necesitamos de todos, tenemos que estar preparados para esta batalla, no podemos llegar a la mejor con imprecisiones, o no organizados", pero confía en que "nosotros tenemos la gran oportunidad de hacer realidad muchos sueños" de los mexiquenses.