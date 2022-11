Ante hartazgo, la gente quiere a la maestra Delfina Gómez: Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.-Tras la publicación de una encuesta donde el 68 por ciento de los mexiquenses prefiere un cambio de rumbo en el gobierno estatal, y existe una preferencia 2 a 1 por Morena, por encima de los aspirantes aliancistas a la Gubernatura, la diputada Azucena Cisneros consideró que la alternancia en el Estado de México ya es un clamor social.



La legisladora morenista afirmó que la reciente medición y los resultados por parte de un medio con otras tendencias políticas diferentes al partido en el gobierno reflejan que ya es una realidad a gritos que la gente ya no quiere más PRI en el Estado de México por falta de resultados ante el actual régimen que gobierna desde más de 90 años.



’Por el tema de la inseguridad, y obviamente la corrupción, hay un hartazgo en el Estado de México; hay un clamor social porque haya un cambio’, afirmó.



Los mexiquenses encuestados consideraron que en el sexenio del Gobernador Alfredo del Mazo, aumentó la violencia, la presencia del crimen organizado, a pobreza, la inseguridad, empeoró la economía estatal y la personal y familiar, además reprobaron la forma en cómo se ha actuado en educación, salud, servicios públicos, transporte público, economía, generación de empleos, vialidades y combate a la corrupción.



La representante popular de la 4T señaló que no se puede tapar el sol con un dedo, hay un clamor, y además de que la gente quiere a la maestra Delfina Gómez, lo que se refleja en la encuesta pues tiene una preferencia de 38 por ciento, por encima, del 22 por ciento que tiene Alejandra del Moral, en caso de que fuera aspirante aliancista, y del 14 por ciento, si no hubiera alianza.



’La maestra Delfina está muy consolidada como la persona que el pueblo quiere para que sea titular, les va peor cuando se juntan; si separados la Maestra está más allá de dos a uno, pues también juntos pues la Maestra está arriba’..



De acuerdo con las mediciones realizadas en la encuesta, más de la mitad de los mexiquenses consultados ven en Morena un partido que beneficia a los que menos tienen, que maneja mejor los programas sociales, se preocupa por la gente, maneja mejor la economía y tiene mejores candidatos, frente a menos del 15 por ciento comparado con PAN y PRI.



Azucena Cisneros afirmó que para enero ya serán más de 20 puntos de ventaja que tendrá Morena sobre los aliancistas, porque la transformación en el Estado de México ya no hay quien la parte



’Los políticos en el Estado de México creen que podían seguir haciendo fechorías, robándose el dinero, no cumpliéndole a la gente, la gente ya no es tonta, tonto son aquellos que creen eso’.



Afirmó que en la calle se percibe la esperanza de la gente, la exigencia de una alternancia en el gobierno, en busca de un cambio, ’la gente me habla y me dice de dónde es usted, soy de Morena, y dicen: ah, entonces si la saludo’.



Sostuvo que la gente quiere que Morena gobierne el Estado de México, el 61 por ciento aprueban al Presidente de la República, ante un 39 por ciento que tiene el Gobernador, por ello afirmó que es evidente que cuando viene el mandatario de la nación a la entidad, se le pega el Gobernador, porque él está muy mal calificado en el Estado de México.



Aseguró que a la aspirante tricolor a la Gubernatura, Alejandra del Moral, nadie la conoce y tiene una mala administración, como antecedente en Cuautitlán Izcalli, además de que la caracteriza la mentira y la farsa de querer inflar (a políticos), al que están acostumbrados.



’En el PRI, en el grupo Atlacomulco, no les va a funcionar, la Maestra viene de abajo construyendo, sólidamente porque ella ama al pueblo, quiere al pueblo y Morena, está más unido que nunca, que pongan sus barbas a remojar’, advirtió Cisneros.