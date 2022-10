Andrés Lillini fue despedido como director técnico de Pumas

Andrés Lillini quedó fuera de Pumas. La directiva del Club Universidad tomó la decisión de no continuar con el proyecto bajo las órdenes del entrenador argentino, debido a los resultados obtenidos en el último torneo de la Liga MX.



¿Cuándo llegó Andrés Lillini a Pumas?

Lillini tomó el cargo en el Torneo Guard1anes 2020, tras la salida de Miguel González ’Míchel’ y dio resultados de inmediato, ya que en ese semestre el club clasificó hasta la Final de la campaña, que perdió ante León.



Gracias al buen trabajo del entrenador se le dio la confianza para seguir como técnico del equipo universitario y siguió cosechando buenos resultados, al grado de que los metió hasta la Final de la Liga de Campeones de Concacaf, que perdió ante Seattle Sounders.



¿Cómo le fue al ex director técnico de Pumas en el Apertura 2022 de Liga MX?

Sin embargo, en los últimos meses los resultados no llegaron; Pumas apostó por una reestructura con inversión en jugadores y así llegó Gustavo del Prete, Eduardo Salvio y Dani Alves. Sin embargo, pasaban las jornadas y los resultados no llegaban y el equipo fue diluyendo sus posibilidades de clasificar.



Fue un semestre con pésimos resultados, aunque el más escandaloso fue el 6-0 en el duelo amistoso ante el Barcelona, en la disputa del trofeo Joan Gamper; este resultado resultó costoso para el ánimo del equipo.



Tras la derrota en el Camp Nou, en la Liga fueron goleados por América y Santos y en las últimas jornadas perdieron sus posibilidades de alcanzar el Repechaje; al final terminaron con 14 puntos pese a que en las estadísticas de todos los partidos tuvieron más disparos a gol que sus rivales.



Lillini, opción para el Atlas

Luego de su salida de Pumas, trasciende que Andrés Lillini podría mudarse a Guadalajara, ya que está entre las opciones para tomar el banquillo del Atlas, una vez que los rojinegros despidieron a Diego Cocca. Otras opciones para ese banquillo son Robert Dante Siboldi, Nicolás Larcamón y Jorge Francisco Almirón.