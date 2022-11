Analizan expedir un nuevo ordenamiento jurídico en materia de movilidad en Edomex

Toluca, Méx, 9 de noviembre del 2022.- El análisis de cuatro iniciativas con las que se busca la expedición de un nuevo ordenamiento jurídico estatal en materia de movilidad, realizaron las y los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con Comunicación y Transporte, que presidió el diputado Nazario Gutiérrez Martínez.



En la mesa de trabajo celebrada en el Congreso Mexiquense, donde también se dieron cita el secretario de Movilidad del Estado de México, Luis Gilberto Limón Chávez; la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura González Hernández, así como integrantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros, inició el análisis de las siguientes propuestas:



La Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 5to de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios y se reforman diversos artículos del Código Administrativo del Estado de México, presentada el Movimiento Ciudadano y la Iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de México, presentada el Grupo Parlamentario del PAN.



También la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el VIII párrafo de la fracción 11 del artículo 5 y el inciso A de la fracción II del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el PVEM y la Iniciativa por la que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus municipios y se abroga la Ley de Movilidad del Estado de México presentada por el diputado Nazario Gutiérrez y el diputado Adrián Galicia Salceda en nombre del Grupo Parlamentario de Morena.



Durante los trabajos, el diputado Nazario Gutiérrez entregó cuatro iniciativas al secretario de Movilidad Limón Chávez y pidió constituirse de manera permanente en Mesa de Trabajo.



Es importante recordar que el pasado 17 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad vial, cuyo objeto es priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías; que disminuya los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial.



Y la ley federal establece que las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con lo dispuesto en esta Ley.



Por su parte, el diputado Emiliano Aguirre Cruz, subrayó que una de las temáticas que más preocupan a los mexiquenses es la movilidad y seguridad vial y recordó que propuso ante la Cámara de Diputados del Estado de México la ’Ley Mototaxi’, que tiene como objetivo otorgar certeza jurídica a personas usuarias, prestadoras de este servicio, el cual lamentablemente no está reglamentado, a pesar de ser un evidente medio de transporte en diversos municipios conurbados a la CdMx, que la SEMOV en conjunto con los Ayuntamientos autoricen previo estudio técnico la circulación de mototaxis en municipios que los requieran y que las tarifas sean acordadas de manera tripartita, principalmente.



A la vez que reconoció a los diputados Nazario Gutiérrez y Adrián Galicia por haber retomado el tema de los mototaxis y los bicitaxis en su reciente iniciativa ’ya que se demuestra el respaldo de una propuesta ya antes planteada por el de la voz, pues de una primera revisión al artículo 50, fracción 41 de su propuesta se observa la esencia y la pretensión. No obstante si se quiere dar mayor certeza jurídica a prestadores del servicio de mototaxi, no solo basta con modificar la Ley de Movilidad, sino también que se deba de reformar disposiciones legales del Código Administrativo del Estado, las cuales por supuesto están previstas en mi iniciativa, pues no debemos de contravenir con las disposiciones jurídicas vigentes. Razón más que suficiente para que la Ley Mototaxi pueda ser analizada’.



Frente a las propuestas y puntos de vista de diversos legisladores, el presidente de las Comisiones Unidas, Nazario Gutiérrez consideró necesario que las iniciativas presentadas en materia de movilidad se revisen para incorporarlas a la propuesta. Y resaltó que desde el año 2015 la Ley de Movilidad que no ha sido analizada, revisada, ni reformada; sin embargo, dijo que en la LXI Legislatura existe el interés de todas las fuerzas políticas en que exista una nueva Ley de Movilidad.



Tras lo que acordaron continuar trabajando en el análisis e incluso realizar foros en la materia.