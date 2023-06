Amplían programa de reemplacamiento

La Secretaría de Hacienda ha emitido un comunicado en el cual agradece y reconoce el compromiso y esfuerzo de las y los hidalguenses al haber cumplido con el trámite del programa de reemplacamiento 2023.



’Dale marcha a la transformación’. Gracias a su colaboración, se logró regularizar a más de 367 mil vehículos, alcanzando una recaudación de 730 millones de pesos hasta el momento. Este logro es un ejemplo del impacto positivo que se puede generar cuando sociedad y gobierno trabajan en conjunto.



Resultado del compromiso y responsabilidad que han mostrado las y los contribuyentes para sumarse al programa, la dependencia estatal informó que la meta de la proyección de recaudación al 30 de junio se ha superado.



Es por ello que, ante la gran afluencia de personas que están acudiendo en estos días a recoger sus placas o realizar algún otro trámite de control vehicular, el programa de reemplacamiento 2023, será ampliado un mes más, para finalizar el 31 de julio del año en curso, con el objetivo de brindar un mejor servicio.



El Macrocentro y las 13 oficinas Hidalgo Pagos en el estado reportan un incremento de contribuyentes en ventanilla, principalmente, de personas que pagaron en línea desde meses anteriores, pero no han acudido a recoger sus placas, motivo por el cual se analizó la situación y fue considerada la referida ampliación, para así evitar aglomeraciones en los últimos días, ya que existen más de 15 mil placas en estas condiciones.



La dependencia informó que en el mes que se amplía se mantendrá el costo, el pago con tarjeta a meses sin intereses, la congelación del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no se cobrará tenencia 2023 a vehículos que portan placas de Hidalgo.



Sin embargo, durante el periodo de ampliación no se otorgará la hoja de beneficios, que incluye el seguro vehicular por daños a terceros hasta por 150 mil pesos, 10 por ciento (%) de descuento en el pago de agua correspondiente a Caasim, en pago anticipado o del mes corriente, siempre y cuando no existan adeudos y 10 por ciento % en la expedición de licencias de conducir, la cual sí obtuvieron quienes pagaron hasta antes del 30 de junio.



Cabe mencionar que el gobernador, Julio Menchaca Salazar, en los recorridos que realiza mediante ’Rutas de la Transformación’, ha reiterado que el 100 por ciento (%) del monto recaudado por el programa ’Dale marcha a la transformación’ será destinado a obra pública prioritaria en los 84 municipios, y ha hecho énfasis en la total transparencia con la que se aplicarán dichos recursos.