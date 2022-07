Ampliación de la línea 3 del Mexibús, que correrá de la estación Acuitlapilco la Central de Chicoloapan, no afectará comercios

Autoridades del H. Ayuntamiento de Chimalhuacán y del Gobierno del Estado de México realizaron la Primera Sesión Informativa con la presencia de vecinos y comerciantes de las colonias contempladas en la obra de ampliación de la Línea 3 del Mexibús, que correrá de la estación Acuitlapilco hasta la Central de Abastos de Chicoloapan, y que traerá importantes beneficios sociales y económicos para los chimalhuaquenses y municipios aledaños.



Los Directores Municipales de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Tránsito Municipal, de Gobernación, Servicios Públicos y Protección Civil y Bomberos, así como el Secretario Técnico de Gabinete, la Secretaria Particular en representación de la Presidenta Municipal, y titulares de los departamentos de Comercio Establecido, Tianguis y Vía Pública, respondieron a las inquietudes de los vecinos y comerciantes sobre el proyecto de ampliación de la Línea 3 del Mexibús, que beneficiará a 13 mil usuarios por día.



En la sesión informativa, Sinclair Madero Gaytán, Director de Planeación, Proyectos y Construcción de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, destacó que no va a haber afectaciones a los inmuebles, ni compra de predios o acuerdos con ejidatarios. ’Ninguna vivienda se verá afectada en la construcción u operación; para este proyecto, se hicieron estudios de tránsito y transporte, topográficos, inventario de red de infraestructura, geológicos, arquitectónicos, geométricos y de paisaje urbano, para garantizar el trazado de la ampliación del Mexibús’, informó.



También indicó que se sumará una nueva flota de autobuses en el tramo de la ampliación y continuará la capacitación al personal del Mexibús. ’Este proyecto está hecho para potencializar los comercios de la gente y sus actividades sociales, en ningún momento se ha pensado en perjudicar a la población’, afirmó.



Con el proyecto de ampliación, la Línea 3 del Mexibús se extenderá 4.8 kilómetros de concreto hidráulico sobre las avenidas Prolongación Peñón, Arca de Noé y Venustiano Carranza, con carriles preferentes de 3.5 metros de ancho y 26 estaciones. El Mexibús es un trasporte rápido y eficiente, que mejora el entorno urbano y potencializa la actividad económica, lo que le da mucho realce al municipio, además de que inhibe los actos delictivos, destacó Madero Gaytán.



Ante las dudas de vecinos de las avenidas Prolongación Peñón y Arca de Noé sobre qué pasará con sus negocios, el Coordinador Municipal de Obras explicó que los negocios semifijos serán reubicados en calles aledañas, mientras que los establecidos no se verán afectados. ’



Este proyecto traerá grandes beneficios, daremos incentivos fiscales a los vecinos y comerciantes que residen sobre las avenidas donde se llevará a cabo la obra, acérquense con nosotros para saber qué tipo de incentivo les podemos brindar’, indicó el Director de Desarrollo Económico Municipal.



Las autoridades municipales sostendrán reuniones con los vecinos y comerciantes para mantenerlos informados sobre los avances de la obra, como el calendario de obra, cierres parciales de avenidas y vías alternas.