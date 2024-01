Luego de que la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, retó a Claudia Sheinbaum Pardo a realizar un debate sólo si ’le dan permiso’, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya títeres en el movimiento de la 4T.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 17 de enero, el líder del Ejecutivo fue cuestionado sobre la propuesta de la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México; misma que fue rechazada por la propia precandidata presidencial de Morena, PT y el Partido Verde. “No, miren, está demostrado que no hay títeres en el poder: nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado”, declaró López Obrador. Recordó que una vez que finalice su cargo en la Presidencia de México se jubilará y no tendrá participación alguna en la política del país, y aseveró que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México no necesita el permiso de nadie.

“No es de permiso para nadie, no es así. Todos somos libres, no creo…bueno no, no voy a decir”, agregó.