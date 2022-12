AMLO y la Autocracia

Parece que el Presidente coordina la campaña de Morena para el 2024.

x.- Gran vacío le hicieron a él y a Claudia Sheinbaum en CDMX.

x.- De 9 millones de capitalinos, muy pocos fueron a su marcha.







Primero los Pobres….

Combatir la Corrupción y la Impunidad.

Honestidad Valiente….

Austeridad Republicana…

Pobreza Franciscana…

Humanidad Mexicana…

Revolución de las Conciencias…

Estas son algunas de las subliminales frases utilizadas por el Presidente Manuel López Obrador para matizar sus acciones de gobierno que conforme avanza el tiempo se van endureciendo y que son las de un autócrata que no quiere entregar el poder como lo establece la Constitución.

Se advierte que eso de querer ser factótum de poder se le facilitaría siempre y cuando lograra ’suprimir’ al INE con su Reforma Electoral o con modificaciones a las Leyes Secundarias, pues solo así podría manipular las elecciones del 2024 y hacer que una de sus ’corcholatas’ –Claudia, Marcelo ó Adán- llegue a sucederlo, para él titiretearla o titiretearlo.

Pero….eso está por verse…..

Retomando el inicio de este Candelero, consideré recordar esas frases del señor Presidente y añadir las nuevas que se aventó motivadas por la ’Marcha en Defensa de la 4T’, o sea la de este domingo 27 que ordenó se hiciera en CDMX con la intención de apabullar la realizada el día 13, (dos semanas antes) por 850 mil ciudadanos que salieron a la calle en defensa de la Democracia y el INE.

Por cierto, sin acarrear a nadie, como sí se hizo para nutrir la marcha de AMLO, llegando Claudia Sheinbaum a presumir que participaron en ella un millón 200 mil personas.

Bueno, pienso que estarás de acuerdo en aceptar que la ciudadanía por más organizada que esté, no se halla en condiciones de superar el potencial de los recursos públicos del Estado de los que se sospecha echan mano tanto el gobierno de López Obrador, como los 22 gobernadores y centenas de Alcaldes de su Morena por lo cual pudieron hacer el masivo acarreo de muchas partes del país.

Sin embargo, con todo y ese ’músculo’ demostrado por ’los morenos’ con sus acarreados, para mí es un músculo flácido, porque es evidente el gran vacío que los más de 9 millones de habitantes de la Ciudad de México le hicieron al Presidente López Obrador y ya no se diga a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al no presentarse cuando menos dos millones de ellos en su marcha.

Y sigo necio con apuntar las nuevas frases del señor Presidente, porque me motiva lo buen chorero que es, pues todavía tiene cuerda para convencer a muchos. La neta que es admirable.

Lee nomás:

A los gritos de sus ’amlovers’ que al terminar la marcha en el Zócalo y al iniciar su discurso le pedían reelegirse, en respuesta les soltó esta frase:

’No, no a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección’. (Eso puede ser, pero también que se convierta en factótum de poder al ’poner’ a su sucesor o sucesora y mangonear a quien quede).

Otras:

’Siempre he sostenido que el poder es humildad’.

’No se permite el influyentismo, el amiguismo, ni la complicidad’.

’No es mal negocio aguantar los cuestionamientos, los insultos y hasta la calumnia’.

Te diré como colofón, que para finalizar su discurso-informe de su 4º año de gobierno, el señor Presidente López Obrador ante el Zócalo lleno de simpatizantes, desde el Palacio Nacional, exultante, con su adrenalina al máximo soltó este rollo:

’La política es entre otras cosas pensamiento y acción, y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando y por eso mi propuesta será o sería llamarlo Humanismo Mexicano’

Y en la algarabía ensordecedora, como si ya estuviera coordinando la campaña presidencial por su Morena para el 2024, arengó:

¡’Hagamos realidad y gloria el Humanismo Mexicano….Sigamos haciendo historia…..Hagamos el cambio de mentalidad con la Revolución de las Conciencias….!

Y tan tan…..

ADENDUM:

(Las reacciones de los opositores al régimen obradoriano, por ahora, no le hacen mella, pero más adelante, puede ser que sí, y mucha).