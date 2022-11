AMLO va por rescate de 10 hospitales inconclusos en Edomex: Max Correa

TLALNEPANTLA, Méx. El diputado Max Correa Hernández, celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya al rescate de 10 hospitales que desde hace casi una década no han sido concluidos en el Estado de México por los gobiernos priistas.



’El gobierno estatal de plano tiró la toalla. Hace unos días funcionarios manifestaron que los nosocomios no se iban a terminar de construir, ni a poner en funcionamiento, por eso es muy afortunada y a tiempo la declaración del mandatario para que los nosocomios se concluyan y pasen al sistema IMSS bienestar’.



Recordó que el déficit de atención médica obliga a más de un millón y medio de mexiquenses a migrar a la Ciudad de México en busca de atención clínica y hospitalaria, mientras el gobierno estatal mantiene inconclusos los nosocomios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Coacalco, Acolman, Aculco, Chicoloapan, Zumpango, Zinacantepec y Tepotzotlán.



El legislador de Morena afirmó que para poner en operación el hospital de especialidades de Caracoles, ubicado en los límites de los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec, que beneficiaría a 300 mil habitantes de la zona metropolitana del Valle de México con alrededor de 120 camas, la Legislatura anterior autorizó 360 millones de pesos, ’pero la obra se encuentra detenida desde hace varios años, incluso en obra negra’



Para este Hospital de Especialidades, se autorizaron desde hace dos años 360 millones de pesos desde la Legislatura pasada y se reiteró en este ejercicio fiscal se iban a concluir y no se ha hecho nada. Está abandonado, convertido en un centro colector de escombros del municipio, señaló Max Correa.



Este martes, durante la conferencia de prensa ’La mañanera’, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los 10 hospitales se integrarán al Programa Federal de Salud IMSS Bienestar, para que se puedan terminar de construir, y sean puestos en operación.



Ante la falta de servicios médicos y hospitalarios en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), diputados de Morena realizaron una gira por todos los nosocomios inconclusos para exigir al gobernador Alfredo del Mazo Maza, terminar de construirlos y ponerlos en funcionamiento.