AMLO, Trudeau y Biden; en términos económicos.

Más allá de las implicaciones sociales y políticas que implica la reunión de esta semana, resalta las implicaciones económicas. Arrancando este lunes 9 la reunión de los tres líderes, en el marco de la décima cumbre de líderes de América del norte, llevada a cabo por el premier Justin Trudeau, Joe Biden y el presidente López Obrador.



La agenda marcada es; diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente, salud, seguridad, desarrollo y por último competitividad de la región, siendo este tema en el que profundizaremos, ya que tiene aristas importantes como el T-MEC y las circunstancias energéticas.

La competitividad de la región estará marcada por tres aspectos primordiales para la agenda de los tres líderes, pero sobre todo la de Joe Biden, ya que va más allá del tema económico, cayendo en el campo geopolítico, esto debido que busca fortalecer la competitividad regional no para fortalecer solamente a la economía, sino para reducir la dependencia de consumo sobre los países asiáticos resaltando el nombre de China esto derivado de la competencia cada vez más férrea.



Para conseguir el fortalecimiento se valdrán de una estrategia de regionalismo, visto y dicho de otra forma, del nearshoring y offshoring, donde se aprovecharán las ventajas del país en ciertas producciones para agilizar las cadenas de valor y de esta forma no depender del comercio con otras partes del mundo, por lo cual, si bien México se vuelve es el socio estratégico para los Estados Unidos y Canadá, tal y como lo declaró Trudeau, donde dijo que en la reunión con el presidente López Obrador, él y su homónimo Biden le harán notar al presidente mexicano las bondades de estos mecanismos, reflejándose en la inversión extranjera, creando trabajos y fortaleciendo el consumo, lo cual no suena malo para México, pero si no se lleva de manera ordenada, se puede volver un arma de doble filo generando grandes polos de desigualdad.



El nearshoring sin duda representa una gran ventaja económica para México, es una función logarítmica de crecimiento que podría transformarse en un ingreso de 50 MMDD, lo que representa casi un billón de pesos y, si tomamos en consideración que el PIB de México es de aproximadamente 22 Billones de pesos, eso significaría que se podría alcanzar crecimientos de casi 5% tan solo por este rubro.



Por el lado de Trudeau ya declaro que se tocará el tema de las controversias energéticas, donde se favorece a las empresas mexicanas (CFE y PEMEX), a pesar de los acuerdos tomados en el T-MEC, cabe resaltar que Canadá tiene alrededor de 13 MMDD canadienses lo que equivale a casi 185 MMDP, de los cuales, casi 72 MMDP son exclusivamente para energías renovables.



La reunión trilateral sin duda es muy importante para México en términos económicos, no solo por lo ya mencionado, sino por los acuerdos en materia migratoria que se darán, los cuales le dan cierto margen de maniobra al presidente López Obrador para el manejo e implementación de ciertos programas en centro América para reducir la migración hacia los Estados Unidos, por lo cual, se puede generar un mayor fortalecimiento económico y social para México a través de la aplicación de políticas en centro América.