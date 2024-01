América Femenil pide no quedarse sin estadio tras el cierre del Azteca

No quieren quedarse sin estadio. Se acerca las remodelaciones al Azteca y en América Femenil hay incertidumbre con respecto a los años en que su casa estará inhabilitado, Karina Rodríguez, jugadora de las Águilas no dudó en alzar la voz para pedir que sus partidos no se vayan a quedar de manera fija en las instalaciones de Coapa.

“Eso es algo que queremos mejorar. Los hombres no juegan en una cancha aquí (Coapa), es un poco difícil, pero es algo que estamos platicando con el club para mejorar la cancha, porque debemos de jugar en un estadio. Creo que tenemos todavía un partido más en el Azteca, pero después de eso no sabemos, pero sí, es obvio, eso es algo que queremos mejorar", declaró la americanista.

Respecto al funcionamiento y los objetivos que tienen para este semestre, la defensora aseguró que uno de los retos que tienen es mantenerse como un equipo ofensivo para intentar ser una vez más el conjunto con más anotaciones en el campeonato.