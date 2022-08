América sigue intratable: goleó, de visita, a Pachuca

América sigue en un camino ascendente, luego de un irregular y dudoso inicio en el Torneo Clausura 2022, y esta noche en la cancha del Pachuca consiguió su cuarta victoria del torneo y segunda de manera consecutiva, tras derrotar 2-0 al cuadro hidalguense, que tuvo que jugar la segunda parte con 10 hombres.



El cuadro del Tano Ortiz continúa mostrando mejoría y hoy en el Estadio Hidalgo lo dejó en claro, pues a pesar de que jugó con ventaja numérica, cuando el partido era parejo 11 contra 11, fue mejor que los locales. No solo teniendo más y mejores jugadas a la ofensiva, sino también limitando el ataque local.



Pese a la intensidad del juego y un dominio alterno en el arranque del juego, las Águilas comenzaron a tomar el mando poco a poco, y antes de los primeros 25 minutos ya había fallado la más clara del partido. El Cabecita Rodríguez no pudo hacer un buen contacto en un disparo dentro del área, luego de un excelente desborde de Henry Martín.



Diez minutos después de esa jugada, y ya siendo mejor en el terreno de juego, los visitantes se fueron al frente del marcador con un gol de Alejandro Zendejas en un disparo de fuera del área, que contó con cierta dosis de suerte, pues Micky Tapias alcanzó a desviar el esférico cambiando su trayectoria y haciéndolo imposible para Óscar Ustari.



​Todo se complicó para el equipo dirigido por Guillermo Almada cuando en la recta final de los primeros 45 minutos, Renato Ibarra se fue expulsado por una entrada sobre Bruno Valdez.



Las cosas no podían ser peores para los Tuzos, que iniciando la parte complementaria recibieron un segundo y certero golpe, cuando el Cabecita, quien había tenido una jugada clara en la primera mitad concretó una llegada del equipo azulcrema para poner el 2-0 apenas al minuto 49.



Ya con unos Tuzos entregados, el América siguió con su dominio, con buen trato de pelota y prácticamente solo dedicándose a atacar y 15 minutos antes de que terminaran los 90 minutos, encontraron el tercero y definitivo, obra de Henry Martin, delantero que continúa viviendo un buen momento y que marco su quinto gol del torneo.



Con su gol número cinco, el atacante de las Águilas igualó a Santiago Giménez como el mejor delantero mexicano hasta el momento, recordando que el juvenil dejó a Cruz Azul para fichar con el Feyenoord del futbol de los Países Bajos.