América doma a Tigres y es el nuevo líder del torneo

Las Águilas del América se impusieron por 2-1 sobre los Tigres de la UANL en el Estadio Azteca, gracias a las anotaciones de Jonathan Rodríguez y Alejandro Zendejas, dentro de la actividad correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.



Las acciones iniciaron bastante llamativas y más para Fernando Ortiz y compañía, quienes apenas a los 59 segundos se fueron arriba en el marcador con el tanto de Jonathan Rodríguez. El delantero americanista se mandó a guardar un gran gol tras una triangulación entre Federico Viñas con Alejandro Zendejas, intercambiándola por su quinta diana del certamen y transmitiendo tintes triunfales en su afición.



Por su parte, los pupilos de un abucheado Miguel Herrera, no veían rumbo, pues el tanto en contra de forma muy temprano desequilibró el plan que el estratega había mandado al campo, aunado a que apenas a los cinco minutos ya acumulaban a un zaguero amonestado (Igor Lichnosvky). Sin embargo, esto no detuvo la capacidad ofensiva felina que reaccionaron rápidamente a la "tormenta" que parecía venir.



André-Pierre Gignac fue el encargado de emparejar la situación con un excelente gol a centro de Vladimir Loroña; el francés ganó la marca de Emilio Lara y rompió las redes de Guillermo Ochoa al 10’ en un inmejorable arranque de cotejo para el espectador.



Las Águilas fueron más insistentes en busca de volver a tomar la ventaja, terminando sus jugadas, aunque sin puntería fina al arco de Nahuel Guzmán, entre las más peligrosas estuvieron la falla del ‘Cabecita’ al 25’, no dándole dirección de gol a un rebote al poste previo en un escopetazo de Emilio Lara que sorprendió al arquero argentino, errando el uruguayo a escasos centímetros de la meta gracias a una barrida salvadora de Lichnovsky.



La polémica se hizo al 30’ con una dura entrada de Zendejas sobre Guido Pizarro, la cual el silbante Diego Montaño determinó como amonestación al haber tocado antes el jugador americanista el balón, creando la desesperación auriazul tanto dentro como fuera del campo.



Cuando todo parecía irse al descanso con un vibrante empate, el dorsal ’17’ mandó a los capitalinos con el resultado en la bolsa al aprovechar un error de Diego Reyes en medio campo y que culminó de forma magistral con jugada individual incluida y un tiro que entró dramáticamente al marco visitante.



Para el complemento la tónica siguió su camino igual que en el tiempo antecesor, un cuadro capitalino bastante superior y que de inicio puso a trabajar a Guzmán evitando en un par de ocasiones, el doblete de la figura inminente, Zendejas, con espectaculares atajadas.



Los regios quisieron y entre lo más destacable fue un remate de cabeza de Sebastián Córdova al 70’, el cual cayó sin problemas a las manos de un Guillermo Ochoa con escasa actividad durante la recta final, en donde ambas plantillas pudieron agregarle emociones al encuentro, pero no goles, dejando los cartones a favor del América.



Así, ’Tano’ y sus pupilos siguen en vuelo alto con su séptimo triunfo al hilo en Liga MX (y ante Tigres en el historial), arrebatando el liderato a los Rayados sólo por la diferencia de goles al tener los mismos 25 puntos. Del otro lado, los nicolaítas se estancan con 21 unidades y continúan siendo los "clientes perfectos" frente a los de Coapa, viven un momento incómodo con su cuarto juego sin ganar con posibilidades de bajar al sexto lugar de la tabla general.