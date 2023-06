Amenaza superpeso con romper la barrera de las 16 unidades por dólar

Al cierre de la jornada del viernes, el dólar frente al peso mexicano alcanzó su nivel más bajo en lo que va de 2023, situándose en 17.2716 unidades por dólar, alcanzando el peso su tercera semana consecutiva de apreciación con una subida de 1.48%, o 26 centavos.



De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se ubicó este viernes en 17.2716 unidades, una apreciación de 11.95 centavos o 0.69 por ciento.



Durante el transcurso de la jornada, el peso mexicano se mantuvo cotizando alrededor de 17.30 pesos por dólar, con el tipo de cambio alcanzando tanto un máximo como un mínimo de 17.5977 y 17.2599 pesos por dólar, respectivamente. La cifra más baja no se había visto desde el 3 de mayo del 2016.



En ventanillas bancarias, el dólar retrocedió este viernes y finalizó en 17.71 pesos a la venta (Citibanamex), su menor nivel desde el 2 de mayo de 2017 cuando cerró en 17.50 unidades.



Analistas de Banco Base indicaron mediante una nota de análisis que los indicadores técnicos sugieren que la tendencia del tipo de cambio continuará a la baja, lo que podría llevar la paridad del peso mexicano a 17.20 pesos por dólar como soporte.



"Los indicadores técnicos apuntan a que continuará la tendencia a la baja del tipo de cambio, por lo que es posible que la paridad se dirija hacia el soporte de 17.20 pesos por dólar", señaló Banco Base en una nota de análisis.



Además, los expertos destacan que el siguiente soporte relevante se encuentra en el nivel psicológico de 17 pesos por dólar, lo que podría producirse durante la siguiente semana si los datos de inflación de Estados Unidos no cumplen con las expectativas.



"El siguiente soporte importante se encuentra en el nivel psicológico de 17 pesos por dólar. Lo anterior podría ocurrir inclusive la siguiente semana, si el dato de inflación de Estados Unidos se ubica por debajo de las expectativas", añadieron los analistas.



Según expertos, la fuerza registrada en el peso se debe en parte a la debilidad del dólar estadounidense, pues retrocedió un 0.58% de acuerdo con el índice ponderado. Esto se debe a la expectativa de que la Reserva Federal de los Estados Unidos mantenga estables las tasas de interés en su próximo anuncio del 14 de junio.



Con este desempeño, el peso mexicano se suma a una ganancia del 11.3% frente al dólar en lo que va del año 2023, lo que se debe celebrar como una buena noticia para la economía nacional.





En el mercado de capitales, el S&P 500 cerró con una ganancia de 0.39 por ciento, registrando su cuarta semana consecutiva al alza (algo no visto desde agosto del 2022), y el NASDAQ Composite con una de 0.14 por ciento, su séptima semana consecutiva al alza (algo no visto desde noviembre del 2019).



Dentro del S&P 500, los sectores que más ganaron fueron los de consumo discrecional (+2.44 por ciento), servicios básicos (+1.91 por ciento), energía (+1.71 por ciento) e industrial (+1.38 por ciento). En contraste, las mayores pérdidas las sufrieron las de tecnologías de información (-0.66 por ciento), consumo básico (-0.53 por ciento) y servicios de comunicación (-0.42 por ciento).



En una gran noticia para el mercado bursátil mexicano, las bolsas de valores presentaron ganancias por segundo día consecutivo durante esta jornada. Específicamente, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide las 35 acciones locales más cotizadas, aumentó en un 0.32%, alcanzando las 54,512.14 unidades y la semana con una ganancia del 2.40%.



El alza fue generalizada, mostrando 30 de las 36 emisoras del IPC en terreno positivo. Los incrementos más destacados correspondieron a Alsea (+8.64%), Cemex (+8.26%), GCC (+7.12%), Peñoles (+7.09%), Gentera (+6.59%), Kimberly-Clark de México (+6.16%), Inbursa (+6.12%), Alfa (+5.34%), Coca-Cola FEMSA (+4.42%) y Grupo México (+4.00%).



El aspecto negativo se reflejó a través de Controladora Axtel (-5.57%), Genomma Lab (-4.50%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-1.29%), BMV (-0.69 Banorte (-0.29%), y Grupo Aeroportuario del Sureste (-0.02%). No obstante, el panorama general refleja un día de ganancias en el que la mayoría de las emisoras del mercado bursátil mexicano tuvieron un aumento en su valor.



El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.33 por ciento a 1,128.25 unidades.