Alumnos denuncian a director por estafador, cobró títulos e inscripción y se dio a la fuga

Alumnos y padres de familia, hacen un llamado a la SEP y a las autoridades del Gobierno del Estado de México, pues denuncian a Gustavo Torres Escobar, Director del CBT No. 5 Texcoco, ubicado en la comunidad de San Juan Tezontla, por darse a la fuga con lo que cobró de las inscripciones 2023 y el dinero que más de 400 estudiantes de dos generaciones pagaron por el trámite de sus títulos y aún no han recibido.



Maribel egresó hace dos años del bachillerato, sus padres pagaron 2350 por la titulación, pero este documento no le ha sido entregado.



Los estudiantes egresaron del bachillerato con carreras cortas de Gastronomía, Mecatrónica, Puericultura



Los afectados, necesitan este documento oficial para poder continuar sus estudios o trabajar.





Ante la falta de solución de las autoridades escolares, los jóvenes estudiantes están convocando a una manifestación para decidir si se van a huelga, la cita es este miércoles 21 de febrero afuera del CBT No. 5 Texcoco.