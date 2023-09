Alianza del PRIAN es de unos impresentables condenados al fracaso: líder de Movimiento Ciudadano

"No eviste una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso" expresó el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre la posibilidad de atender el llamado del magnate Claudio X. para unirse a su proyecto junto con el PRI, el PAN y el PRD.



Dante reafirmó que el proyecto naranja apuesta hacia el futuro y dio 10 razones para contender en solitario en 2024:



1. No tienen intención de aliarse con los partidos que iniciaron la tragedia en el país, desde los fraudes como el Fobaproa hasta la guerra contra el narco.



2. No ayudarán a regresar al poder al PRIAN con las décadas que costó al país sacarlos del poder



3. El PRIAN, está condenado al fracaso porque son a quien la población asocia con la corrupción



4. Cuando participaron en alianza en 2018, perdieron espacios y, los más importante, la confianza de la gente



5. Su capital político les ha alcanzado para gobernar Jalisco, Nuevo León y Campeche; entregarlo a los partidos del pasado es un despropósito







6. La alianza del PRIAN es una medida desesperada para regresar al poder y encima es rchazada por 3 de cada 4 mexicanos



7. Las victorias de MC han llegado de la mano sólo cuando compiten en solitario



8. Según Dantem 6 de cda 10 personas consideran a MC una opción distinta a los partidos del pasado (PRIAN), por lo que sus miras son a futuro



9. Sumarse a una alianza es seguir el juego de Morena y del presidente, pues lo que quieren los naranajas es delindarse de los aprtidos del pasado



10. Consideran que Movimiento Ciudadano es la opción que México necesita



Al final de su mensaje, Dante enfatizó que no le asustan ni las presiones ni las amenazas de las que ya ha sido sujeto, asegurando que para no volver a cometer los mismos errores (los partidos del pasado) no hay que traerlos de vuelta.