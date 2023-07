Alfredo del Mazo no puede permitir que crimen organizado amague al Edomex

Toluca, Méx.-Tras la aparición de narco mantas y bolsas con restos humanos en varios puntos de la capital de la entidad, el Gobernador Alfredo del Mazo está obligado a desplegar toda la fuerza del estado, con los 18 mil uniformados de que dispone, y no permitir que el crimen organizado amague al Estado de México, pues a lo largo de su mandato fue evidente la ausencia de la policía estatal para brindar protección a los mexiquenses, afirmó el diputado Faustino de la Cruz.





Esta mañana, se registraron diversos hechos cometidos por grupos delictivos, con el abandono de restos humanos debajo de un puente peatonal de Paseo Tollocan, cerca de Ciudad Universitaria, con mensajes intimidatorios de grupos delictivos; otra bolsa igual con restos fue ubicada en la colonia Lomas Altas, un auto calcinado con una persona dentro en San Cayetano, y un decapitado en el municipio de San Mateo Atenco, aunado a las amenazas en narco mantas que aparecieron la semana pasada en Metepec.





’Exigimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a implementar un operativo que blinde las zonas de mayor inseguridad del estado, no solo Toluca y Metepec, también la zona metropolitana y el sur del estado, y que de aquí a que entregan el gobierno, Alfredo Del Mazo debe garantizar la presencia de los cuerpos de seguridad para atenuar la acción de quienes se dedican a generar la intranquilidad en el estado’, puntualizó.





El legislador quien es integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, consideró que en la recta final de la actual administración debe ser prioridad garantizar la seguridad, en coordinación con los tres niveles de gobierno, pues quedó a deber mucho a la sociedad y que no lo logró porque las huestes políticas que han estado al amparo del poder fueron cómplices y generaron el crecimiento de la inseguridad, robo a transporte y feminicidios.



Y enfatizó que hay ausencia de autoridad y los grupos delincuenciales quieren mostrarse para querer amagar al nuevo gobierno de Morena que asumirá la administración estatal a partir del 15 de septiembre.



Afirmó que la maestra Delfina Gómez como virtual gobernadora ha buscado los enlaces con el Gobierno Federal para que durante el periodo de transición pueda tener los apoyos en todos los rubros, mientras que desde la Legislatura local habrá total respaldo para el arranque del gobierno y se disponga de presupuesto para atender desde la prevención y aumentar la capacidad de vigilancia con uniformados y cámaras de vigilancia, por lo que también pidió el total respaldo de la Fiscalía General.





’Estos grupos delictivos quieren generar la sensación de que ellos controlan territorios y que ante el vacío de poder de un gobierno que de por sí estuvo ausente, y hoy está en el término de su mandato, estos grupos quieren mostrar fuerza y amedrentar a la ciudadanía, lo que pedimos es que hasta el último minuto de su mandato el Gobernador Alfredo del Mazo tienen la obligación y la facultad para brindar las garantías de integridad y seguridad a los mexiquenses’.





Por ello, demandó que el gobierno estatal despliegue todo el estado de fuerza, con más 18 mil policías que tiene para garantizar la tranquilidad de los mexiquenses y no solo en Toluca y Metepec, sino en las zonas de riesgo del sur del estado y también en el Valle de México, donde ya grupos armados controlan tiraderos de cascajo y basura como en Naucalpan y generan intranquilidad a sus habitantes.