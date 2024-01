La nueva forma para robarte tu dinero es cambiándote tu tarjeta en sólo cuestión de segundos, además de que la misma persona que te arrebata la tarjeta y te la cambia, se queda detrás de ti para observar el NIP que tecleas en una tarjeta que ya fue robada a otra persona.



Así le pasó a una mujer, la noche del pasado viernes, quien al ingresar al cajero de Banamex en el centro de Texcoco, un hombre que estaba dentro del lugar, le arrebató la tarjeta de la mano, por la impresión, la mujer gritó ’dame mi tarjeta’, y volteó hacia el cristal que da a la calle para tratar de buscar un policia y pedir ayuda.



Fueron sólo segundos, pero ese lapso bastó para que el sujeto le cambiara la tarjeta, simulara que salía del lugar y la mujer en un acto de confianza, ingresara la tarjeta cambiada, teclear su NIP y observar la leyenda en el cajero ’tarjeta reportada como extraviada’.



’ En ese momento es cuando se entiende todo, me cambió la tarjeta’, narró la afectada, y aunque salió corriendo para tratar de alcanzarlo y a la vez buscar una patrulla, no pudo hallarlo.



Así que sólo camino hacia la terminal de camiones para tomar su transporte, llegar a casa y reportar su tarjeta como robada, pero en el camino le llegaron dos notificaciones de su banco, la primera por una compra y la segunda un retiro de efectivo de su tarjeta.



Aún no se explica cómo obtuvieron su NIP, así que después de reportar vía telefónica, la tarjeta como robada y recibir un número de folio, acudió al otro día a la sucursal número 258 de Banamex, ubicada en el centro de Texcoco, donde le explicaron que estas personas son tan hábiles que se quedan detrás de ti para observar los números que tecleas.



Shoulder surfing (espiar por el hombro): como su nombre lo dice consiste cuando alguien observa el Número de Identificación Personal (NIP) o cualquier otro dato personal en un lugar público y posteriormente la usa para sustraerle el dinero.