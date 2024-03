Alertan a la población sobre noticias falsas de situaciones climáticas

Los servicios de emergencia de la Subsecretaría de Protección Civil en Hidalgo hacen un llamado a la población para mantenerse informados, a través de los canales oficiales del gobierno estatal, y hacer caso omiso de noticias y publicaciones falsas, que son más recurrentes en las redes sociales.



Recientemente se detectó un mensaje falso que circula en WhatsApp, que a continuación se adjunta, donde se informa sobre altas temperaturas y las acciones a tomar; circular que carece de veracidad, además de que hace uso indebido del nombre de una dependencia gubernamental.



Ante la creciente proliferación de contenido engañoso, falso o fabricado, que fomenta psicosis o pánico en la sociedad, la Unidad Estatal de Protección Civil, precisa que si bien es cierto que en el periodo de estiaje se presentan temperaturas máximas en el estado, éstas, históricamente, han oscilado entre los 30 y los 40 grados centígrados; además de que esta dependencia no emite pronósticos oficiales, ya que la instancia encargada es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Por lo anterior, se solicita a la ciudadanía que, en caso de recibir el mensaje, se evite compartirlo para no generar desinformación.



Adicional, se emiten las recomendaciones pertinentes ante altas temperaturas para esta temporada, entre las que se encuentran: evitar exponerse a los rayos del sol entre las 11: 00 y 16:00 horas; vestir ropa suelta de colores claros y de manga larga; no realizar actividades físicas con exposición solar, y beber agua simple, aunque no se tenga sed.



Además, se sugiere consumir frutas y verduras, permanecer en la sombra y en lugares frescos, usar protector solar (mínimo F30) y utilizar lentes de sol, gorra o sombrero.



En caso de presentar sintomatología tal como piel seca y caliente, sudoración excesiva, náuseas, pulso rápido, mareos, confusión, dolor de cabeza y/o pérdida del conocimiento, las personas deberán acudir a la unidad médica más cercana, ya que pueden verse afectados por un golpe de calor severo.