Alertan autoridades municipales por posible fraude, con la venta de casas en la Unidad Habitacional ’Tratados de Córdoba’

Córdoba, Ver - Autoridades municipales, advierten a los ciudadanos a no caer en posibles fraudes, esto, por la venta de viviendas en la Unidad Habitacional ’Tratados de Córdoba’, ya que supuestamente son ofertadas por el gobierno municipal.



Joaquín Del Valle Luna, jefe de Asentamientos Humanos, mencionó que hay una preocupación ciudadana sobre este tema y se le han acercado al alcalde, Juan Martínez Flores para conocer si en realidad existe un programa gubernamental para la venta de estas casas.



En este sentido, hizo un llamado a los ciudadanos a que no se dejen engañar, ya que estas casas no están en oferta y tampoco existe un programa del gobierno municipal o estatal que contemple la venta de dichos inmuebles, mucho menos al precio que se ofrecen que van de los 10 a 20 mil pesos, cantidad por la cual están incurriendo en estos fraudes, señaló el funcionario.

Hasta el momento, se han acercado alrededor de 6 personas que han informado sobre este presunto fraude, "se conoce que se trata de un líder de una colonia ajena y quien ha llegado a ofrecer estas viviendas a nombre del Ayuntamiento, asimismo garantiza la entrega de la escritura ante un notario del municipio de Orizaba".



El jefe de Asentamientos Humanos exhortó a todos quienes ya hayan sido víctimas de este fraude a acudir ante la autoridad correspondiente a interponer su denuncia.



Mientras las autoridades están trabajando de la mano con los Jefes de Manzana para que colaboren, alertando a sus vecinos sobre este posible fraude, ya que aun cuando algunas viviendas se encuentren abandonadas, reiteró que no están a la venta.