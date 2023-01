Alerta DIF por falsos funcionarios





Ver. - El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Fortín, hace un llamado a toda la población de mantenerse alerta por falsos funcionarios que se hacen pasar por empleados municipales y a cambio piden a la población dinero y datos personales para supuestos beneficios, la directora de dicha institución reiteró que en DIF no se pide dinero y eviten caer en este tipo de fraude.

Recientemente, en las oficinas del DIF municipal, se han presentado diversos reportes específicamente de la colonia San José en donde se han presentado este tipo de reportes en los cuales, indican que son personas a bordo de un automóvil color blanco y se ostentan como funcionarios del DIF.

"Bajo este argumento intentan ingresar al domicilio piden datos personales, solicitan dinero, el DIF no solicita dinero a cuenta de nada todos los beneficios que se entregan y llegan son gratuitos, hago un llamado a evitar fraudes, no caer en este tipo de situación aunque suene tentativo el apoyo no acceder", especificó la licenciada Trinidad Puentes Esquivel.

Cabe señalar que el DIF municipal por instrucciones del presidente municipal Gerardo Rosales Victoria y la presidenta del DIF, Olga Juárez Rodríguez cuenta con extensiones de servicio en la colonia San José y Santa Leticia, así como en las comunidades de Monte Blanco y Villa Libertad, a su vez la directora del DIF puso a disposición los números telefónicos 2717170920 extensión 175 o al 2714057152 para cualquier situación que se presente relacionada con este tipo de fraude.