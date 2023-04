Alejandra del Moral no consigue la reconciliación con los mexiquenses, con sillas vacías realiza eventos en Nezahualcóyotl y Axapusco

Toluca, Méx.-Los mexiquenses se sienten engañados por el PRI, que ha gobernado el Estado de México por más de 90 años, y eso lo sabe su candidata Alejandra del Moral quién emprendió la Ruta de la Reconciliación por los municipios para convencer a los ciudadanos; sin embargo, ellos le dan la espalda, tal como sucedió este lunes en los municipios de Nezahualcóyotl y Axapusco, donde decenas de sillas quedaron vacías porque no asistieron militantes y simpatizantes a sus eventos masivos, declaró el diputado Faustino de la Cruz Pérez.



Por la falta de asistentes en Nezahualcóyotl y Axapusco se observa en videos y fotografías amplios espacios vacíos cuando la candidata del PRI-PAN-PRD-NA ya estaba en el lugar, lo que refleja el rechazo de los mexiquenses, señaló el integrante de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático de la LXI Legislatura.





En Nezahualcóyotl, donde el evento se realizó en el Estacionamiento del Estadio Neza en la colonia Benito Juárez, como no llegaban los militantes y simpatizantes del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza Estado de México los organizadores tuvieron que retirar sillas del evento. ’Fácil quitaron como la mitad de las sillas’, afirmó uno de los asistentes.





Mientras que en Axapusco, donde presentó el Pacto de la Reconciliación con el Campo Mexiquense, no llegaron todos los asistentes que tenían previsto, por lo que incluso cuando ella llega y saluda se observan decenas de sillas vacías.





El legislador de Morena, detalló que en una entrevista Del Moral reconoció que ella pertenece al ’PRI mexiquense que le toca aguantar mentadas de madre en el toque de puertas’, lo que demuestra el hartazgo de los mexiquenses a más de 90 años de impunidad de los gobernadores priistas y a que solo un puñado de familiares y amigos se enriquecieran con recursos que le pertenecían a todo el pueblo del Edomex.





Y es tal el rechazo de la ciudadanía que incluso la candidata de la coalición Va por el Estado de México, trata de minimizar el logotipo del PRI en su propaganda y utiliza los colores rosa, azul y amarillo, enfatizó.





Sin embargo, puntualizó que, aunque Alejandra del Moral declare que ella no pertenece al grupo Atlacomulco y que es parte de un nuevo PRI, los mexiquenses no le creen, porque saben que de ganar va a seguir con las mismas prácticas de todos los priistas que han gobernado el Estado de México.





Por ello cada día más mexiquenses respaldan a la candidata de Morena, Delfina Gómez, porque quieren la transformación en tierras mexiquenses, finalizó.