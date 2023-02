Alejandra del Moral debe hacer honor a su apellido y dejar de jugar al margen de la normatividad electoral

Naucalpan, Méx.-La precandidata única y próximamente candidata del PRI tendría que hacer honor a su apellido y practicar un poco más con principios, con moral, antes de estar jugando al margen de la ley, declaró el presidente de la Comisión Electoral y de Desarrollo Democrático, Isaac Montoya Márquez, luego de que Alejandra del Moral, sigue promocionándose en algunas salas de cine, pese a que ya terminaron las precampañas, en franca violación a la normatividad electoral.





El diputado de Morena, hizo un llamado enérgico para que se sancione conforme al marco legal este tipo de osadías de la candidata del PRI y de los partidos de la coalición que la respalda; ’habrá que exhortar a los órganos encargados de impartir justicia y de regular todo este proceso electoral para que se sancione, se investigue y para que se anulen estas prácticas’.





En su oportunidad, el también integrante de la Comisión Electoral, diputado Faustino de la Cruz Pérez, pidió piso parejo al Instituto Nacional Electoral para que fiscalice este gasto millonario por publicitarse en salas de cine.





El legislador de la bancada de la Esperanza, puntualizó que los diputados de Morena darán seguimiento ante notario público, de la propaganda de Alejandra del Moral que se transmite en los complejos de cine.





Antes, su compañero de bancada, advirtió, es claro, el PRI suele hacerlo no solo en esta elección en todas, el practicar las peores mañas, con las peores manos, para conducirse hacia la ciudadanía y en este caso, son los promocionales que se han detectado esta semana en salas de cine, como en Plaza Centella, ubicada en Cuautitlán, incluso en función para niños donde se transmite propaganda de Alejandra del Moral.





Violentan la ley electoral, afirmó el legislador Isaac Montoya, porque ’saben que lo pueden hacer, porque saben que los órganos encargados de regular la elección muchas veces son demasiado flexibles hacia ellos’.





Denunció, no solamente son los promocionales que se han detectado en los cines, sino también a través de las redes corporativas que tienen bajo su control a través del amedrentamiento en las cúpulas de transporte público, tienen en muchos puntos del Estado de México pintas de apoyo hacia Alejandra del Moral, a pesar de que ya estamos en un periodo de inter-campaña.





El legislador de la 4T, enfatizó, estamos en un periodo donde no se debería hacer ninguna manifestación de apoyo hacia alguna de las candidatas, esto nos habla de lo poco que le importa al PRI la ley, de lo poco que le importa el respeto hacia la propia ciudadanía, hacia los órganos electorales que hipócritamente dicen defender y respaldar, en realidad están en una posición muy endeble y van a echar mano de todo lo que esté a su alcance, ha sabiendas de que están más de 20 puntos abajo en este proceso electoral.





Apuntó, la precampaña sirvió para reforzar las posiciones, se demostró que el 80% de la ciudadanía mexiquense está ávida de un cambio verdadero en la entidad, por lo tanto, no hay un apoyo manifiesto ni un crecimiento notable hacia la candidatura del PRI y esto explica, porque están violentando la ley.





Concluyó, ya tenemos una muy mala experiencia en el caso del Instituto Electoral del Estado de México, terminó por dar la razón al recurso interpuesto por Morena en relación a los espectaculares de la portada falsa de Mundo Ejecutivo, pero fue prácticamente el último día antes de que empezaran las precampañas y pues los bajaron el último día y al día siguiente ya tenían muchos más arriba.