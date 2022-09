Alcaldesa de Chimalhuacán entregó 400 pesos a alumnos de primaria y 500 a los de secundaria

La Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, continúa con la entrega del apoyo económico directo a estudiantes de primarias y secundarias del municipio, como parte del programa ’Transformando la Educación con Igualdad’.



Al acudir a la escuela primaria ’Sor Juana Inés de la Cruz’, en la colonia Copalera, la Alcaldesa Flores Jiménez anunció que el próximo año se contempla incluir a los preescolares en dicho programa, que es de carácter municipal y se entrega de manera directa a los padres de familia sin intermediarios. ’La meta como gobierno es que los chimalhuaquenses y futuras generaciones sean capaces de cumplir sus sueños y, para eso, es importante que sigamos invirtiendo en la educación’ dijo.



Refirió que el programa ’Transformando la Educación con Igualdad’ permite la entrega de 400 pesos a alumnos de primaria y 500 a los de secundaria, tanto del turno matutino como vespertino, y se hace de manera directa a los padres de familia, con lo que se sigue trabajando por lo que más interesa, la educación en Chimalhuacán.



Subrayó que en esta primera etapa del programa están contemplados las primarias y secundarias, pero el próximo año, con ayuda de integrantes del Cabildo Municipal, el apoyo podrá llegar a los preescolares. ’Nosotros tenemos que atender las necesidades de la comunidad estudiantil y lo estamos haciendo, hay escuelas que ya tienen lo necesario y otras que no; anteriormente, se apoyaba solo a algunos alumnos, ahora se apoya a todos sin distinción’, afirmó.



Ante padres y madres de familia de la primaria ’Sor Juana Inés de la Cruz’, Flores Jiménez dijo que hay escuelas que no han querido entregar las listas de sus alumnos porque dicen que no necesitan el programa, y recordó que son los padres de familia quienes deciden si reciben el apoyo o no. También anunció que se abrirá una segunda convocatoria para aquellas escuelas donde los directivos no quisieron participar, para que ningún alumno se quede sin su apoyo escolar.



Por su parte, la Directora Municipal de Educación, María del Pilar Piña Trejo, destacó que esta administración está volteando a ver a la educación e invirtiendo en las escuelas que tienen mayor necesidad. ’Como la presidenta dice: ninguna transformación social puede ser sin tomar en cuenta la educación’.



Al recibir el apoyo económico, madres de familia manifestaron que este programa les ayuda mucho, ya que los gastos por el regreso a clases son grandes, y agradecieron que el apoyo sea para todos y no solo para unos cuantos.



En el evento estuvieron presentes el Primer Síndico Municipal; Faustino Méndez Lázaro; el Segundo y Sexto Regidores, Alfredo Arenas Galicia y Orlando Siles Vega, respectivamente, así como el Director General de Cultura, Mario Miguel López, y la Directora del Plantel, Cristina Domínguez Trejo.