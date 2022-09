Albiazules del Córdoba sumó un punto de visitante, 1-1

Córdoba, Ver.- Los Albiazules del Córdoba sumaron un punto valioso en su visita a los Diablos Blancos de la Magdalena Contreras con quienes empataron a un gol y el punto extra se quedó con los de casa dentro de la jornada cinco del torneo mexicano de la tercera división profesional.

Los Albiazules alargaron su racha a cuatro juegos sin conocer la derrota y sumaron un punto importante con los que llegaron a 9 y se mantienen en la lucha por meterse a los primeros lugares del grupo tres de la temporada 2022-23.



Los dos equipos salieron a buscar la meta rival, pero también marcaron sólido y las opciones de gol se escasearon en el primer tiempo, por lo que el marcador no se abrió; para la parte complementaria, salieron con mayor ímpetu y fueron los ahijados de Vicente Demuner, dirigidos por González China quienes abrieron el marcador a través de Irving Romero, quien se llevó la marca de dos, enfiló hacia la portería y disparó para vencer al portero local para el 0-1.



El mismo Romero tuvo el chance de hacer el 2-0, pero el mano a mano lo ganó el portero y eso animó a los Diablos Blancos y fue al frente y a tanto insistir, al 87 lograron la recompensa a su esfuerzo a través de Eduardo Juárez quien le punteó el balón a Enrique Vasconcelos que nada pudo hacer para evitar la caída de su meta, para el 1-1.



No hubo tiempo de más y el silbante decretó que el punto extra sería desde los once pasos, donde los Diablos Blancos de la Magdalena Contreras fueron más certeros y ganaron 4-2, para sumar dos unidades.



El próximo rival de los Albiazules será la Franja de Tehuacán, el sábado 24 en el Murillo Vidal.