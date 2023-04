Al menos 4 exfuncionarios, incluido Omar Fayad, reciben amnistía del gobierno de Menchaca

Aunque un subsecretario de la pasada administración ha sido aprehendido y el excontralor tiene ficha roja por el supuesto delito de amenazas, parece existir una política de olvido sobre cosas pasadas, es decir, de amnistía -en su sentido etimológico- por parte del gobernador Julio Menchaca respecto la administración que le antecedió.



La primera persona en salir exonerada de cualquier acción penal fue la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas, principal responsable de los 807 millones de pesos que el gobierno de Hidalgo perdió con Accendo Banco y de lo que se afirmó, tardarán años en resolverse las responsabilidades administrativas antes de pensar siquiera en tomarse acciones penales, fecha para la cual el delito podría prescribir si pasan 8 años, tiempo que no es muy distinto al que se resuelven los procesos mercantiles de remate.



El mismo excontralor César Mora, del cual se informó que cuenta con una orden de aprehensión, cuenta con una investigación por amenazas, por lo que incluso si hubiese cometido el delito en portación de un arma, la pena máxima sería de 3 años, por lo que podría prescribir el mismo en lo que el proceso llega a una sentencia.



Para el caso de José Luis Romo, extitular de Desarrollo Económico y luego de la Política Pública, fue invitado a colaborar en el primer círculo de Julio Menchaca. Si bien aún no se informa cuál es exactamente su puesto y cómo será la forma en la que desempeñe sus funciones, el mandatario informó que lo haría dentro de la estructura de Desarrollo Económico.



Finalmente el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) Santiago Nieto, reveló que no existe investigación alguna en contra del exgobernador Omar Fayad Meneses pese a que se ha dicho que se llegaría hasta las últimas consecuencias en el caso de la Estafa Siniestra. De ser así, la línea de investigación supondría que los actos que presuntamente incurrieron en un delito fueron realizados por funcionarios del primer círculo de Fayad pero sin que éste tuviera conocimiento, al menos desde la óptica de Nieto Castillo.