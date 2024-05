AIFA ya es rentable; suspenden subsidios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno federal ya no otorgará más subsidios para la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ya que ha comenzado a generar utilidades.



Durante una conferencia en Palacio Nacional, el Presidente mencionó que el AIFA es el aeropuerto con mayor movimiento de carga en México, lo que ha posibilitado que inicie a ser rentable. A pesar de esto, destacó que el proceso de recuperación de la inversión llevará su tiempo.



’Para la operación no [necesita subsidios] porque ya empezó a tener utilidades, y además están muy contentas las aerolíneas que se hacen cargo de transporte de mercancías porque está saturado el Aeropuerto de la Ciudad de México. Tienen horarios y sólo podían aterrizar por la noche’, comentó.



’En la madrugada en el AIFA, son 24 horas, pero además está ubicado de manera estratégica. Tiene los ferrocarriles, tiene la posibilidad de ir a cualquier punto del país sin necesidad de entrar a la Ciudad de México’, agregó.



Asimismo, el Presidente señaló que los subsidios han permitido que el AIFA tenga tráfico aéreo para transportar pasajeros y mercancías; y criticó que los opositores al proyecto se ’dejan llevar por la desinformación’, ya que si lo conocieran, opinarían lo contrario.



’Ya tiene mucho tráfico aéreo, tanto de pasaje como de carga. Ya es el aeropuerto del país con más movimiento de carga. Entonces todo esto ha permitido que ya tenga ingresos para financiar su operación con un poco de utilidades en muy poco tiempo. Entonces dicen las eminencias, los sabiondos: ‘Sí, pero eso no es punto de equilibrio, porque ¿cuándo se va recuperar la inversión?’. Pues va a llevar tiempo, sí, pero el aeropuerto, esa inversión está ahí y es de todos los mexicanos’, argumentó.



’Me gustaría que los que se dejan llevar por la desinformación que se subieran, que ahorraran, no les va a costar mucho porque ya está Mexicana [de Aviación] y es también una empresa del pueblo, es pública, y están más baratos los boletos. Hay viajes, creo que dos o tres días a la semana, a Palenque, se pueden ir a Palenque. La zona arqueológica de Palenque es algo único’, concluyó.



El 10 de agosto pasado, el Gobierno de México confirmó la compra-venta de Mexicana de Aviación por 815 millones de pesos. Estos fondos se distribuyeron entre los siete mil 407 extrabajadores de la aerolínea, quienes habían estado inmersos en un proceso judicial contra la compañía desde que ésta se declaró en quiebra en 2014.



Además, desde febrero de 2023, el Gobierno federal publicó un decreto que oficializa el cierre de las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según el documento emitido por el Presidente López Obrador, las aerolíneas de carga tenían 108 días hábiles para trasladar sus operaciones fuera del aeropuerto.



El decreto establece: ’Queda cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’, para las operaciones de los concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular exclusivo de carga. Quedan exceptuados los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y de carga, siempre que la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros.’ Este comunicado fue difundido a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).



El Gobierno federal estableció que será la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) la encargada de actualizar las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos en condiciones de saturación, mismos que fueron publicadas en el DOF el 29 de septiembre de 2017. También detalló que el nuevo decreto deberá ser incluido en la Publicación de Información Aeronáutica (PIA).



El decreto detalla que las erogaciones que generen con motivo de la entrada en vigor deberán cubrirse ’mediante movimientos compensados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, con cargo al presupuesto aprobado para los ejecutores de gasto correspondientes en el presente ejercicio fiscal, y no se autorizarán recursos adicionales en el presente ejercicio ni en los subsecuentes’.



El pasado septiembre, después de dos años, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por su siglas en inglés) dio a conocer que México recuperó la Categoría 1 de seguridad aérea.



A través de un comunicado, la FAA confirmó que las aerolíneas mexicanas ya podían abrir nuevos vuelos y agregar flota en sus servicios: ’[EU] devolvió la calificación de seguridad aérea de México al nivel más alto luego de más de dos años de trabajo estrecho entre las autoridades de aviación civil de ambos países’.Con información de SIN EMBARGO