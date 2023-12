Desde que se publicó el informe de las pruebas PISA por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las notas periodísticas han abundado en que México se encuentra en la antepenúltima posición entre los países miembros, ocultando de manera alevosa que durante los gobiernos del PRIAN, en todas las ediciones se fue último lugar.



Con lo anterior, pese a la baja en rendimiento que sufrieron todos los países del orbe en su conjunto, México se encuentra en su mejor posición en ranking entre los países miembros del organismo si bien no ha sido su mejor puntuación.



En las ediciones 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, entre los países miembros, México destacó por obtener, siempre, el último lugar. No fue sino hasta en la edición 2022, tras haberse retrasado la prueba un año por efecto de la pandemia, que en el actual gobierno morenista se alcanzó la antepenúltima posición.



La primer prueba del año 2000 por ejemplo, misma que tuvo un enfoque en las habilidades lectoras, México ocupó la última posición entre los países miembros.



La edición 2015 de la prueba PISA volvió a colocar en el centro a las Ciencias, dejando como ramas secundarias la Lectura y las Matemáticas. México volvió a posicionarse en el último lugar de los 35 integrantes evaluados de la OCDE, incluso estuvo por debajo de países no miembros como Colombia y Costa Rica cuando una edición antes les había superado.

Con la incursión de Lituania y Letonia a los miembros de la OCDE en la edición 2018, México no cambió con lo que sería su única posición durante todo el prianato: último lugar. NOTA: Si bien Colombia aparece en esta edición como si fuese miembro de la OCDE, en su página oficial se destaca que no fue miembro formal sino hasta 2020.

La edición 2021 no se llevó a cabo por efecto de la pandemia a causa de COVID pero se reanudó en 2022, es decir, que es la única que se habría realizado en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aquí México obtuvo el antepenúltimo lugar, siendo el sexenio del actual mandatario el único que no registró un último lugar en la prueba PISA, es más, se alejó dos lugares del sótano general entre los países miembros.

LA VERIFICACIÓN DE DATOS



¿Qué tan malo es que México sea el tercer último lugar entre los países miembros?

Observando la posición relativa entre los países miembros, desde luego no es deseable que México sea antepenúltimo, aunque claro que es mejor que el último lugar que ostentó durante las 7 primeras ediciones con gobiernos del PRIAN.



¿Es cierto que, como publicó Aristegui Noticias, lleva México dos décadas de estancamiento?

Es impreciso en muchos sentidos. Para empezar, a diferencia de lo que asegura Mario Luis Fuentes en dicho portal, la prueba PISA no lleva décadas; en estricto sentido del uso de nuestro lenguaje, la cantidad mínima para asegurar ello deberían ser al menos 3, pero la prueba lleva 22 años aplicándose de manera trianual -salvo la última edición-.



La baja cuasi sostenida en la puntuación no es exclusiva de México, de hecho, la misma OCDE hace la misma observación sobre los países miembros, siendo la reducción, incluso, un poco menor que el promedio por lo menos entre 2018 y 2022.