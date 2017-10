Agua Hedionda no corre el riesgo de cerrar sus puertas

Atendiendo a la preocupación de la ciudadanía cuautlense por el supuesto cierre definitivo de las instalaciones del Balneario Agua Hedionda, y desmintiendo las notas que se han viralizado a través de las redes sociales, Juan Carlos Pascual Abad, director general del Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda (FIBAH), negó rotundamente que esto vaya a pasar, agregando que si existen algunas afectaciones en el recinto recreativo, pero las cuales no ponen en riesgo el funcionamiento del mismo.

Dijo que como una medida inmediata a esta situación, se tomaron las medidas pertinentes y se acudió al Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde la doctora Ana Lili Martín del Pozo, realizó una evaluación del agua en el sitio, precisando de manera preliminar que en los dos manantiales que existen en el balneario, el Ph, la temperatura y la salinidad del agua no sufrieron cambio alguno, tomando muestras para posteriormente analizarlas a fondo en el Instituto de Geofísica de la UNAM.

“Tenemos afectación en no poder dar el servicio al público, ya que estamos trabajando en la reparación de las grietas de la poza del manantial; motivo por el cual nos encontramos armando una estrategia para buscar la solución a este suceso y en breve poder aperturar las instalaciones del balneario”, comentó Pascual Abad.

Por último, aseguró que las puertas del balneario no cerrarán, solo que al momento se encuentran llevando a cabo los estudios pertinentes para determinar el aforo del agua y el llenado de la alberca principal, por lo que pidió a la ciudadanía su comprensión, asegurando que en breve se estarán re aperturando las actividades y el servicio en el lugar.

Relacionado