Falta de agua en colonias de Cuautla, Morelos.

Pese a las afirmaciones del director Sistema Operador de Agua Potable de Cuautla (SOAPSC), Rodrigo Luis Arredondo López, en las colonias de Cuautla no hay agua, hay viviendas que tienen más de una semana sin el vital liquido, apenas y alcanzan acumular agua en lo que tienen a la mano, aun así el director general de este organismo, indicó que tras el sismo del pasado 19 de septiembre, se llevó a cabo una revisión exhaustiva a todos los tanques elevados y pozos que dotan de agua potable a la ciudadanía cuautlense.

Ninguno de los 33 pozos que forman parte del SOAPSC sufrió daño alguno.

Mencionar que ninguno de los 33 pozos que forman parte del SOAPSC sufrió daño alguno, no así los tanques elevados de la colonia Iztaccíhuatl 1 y 2, el de la unidad habitacional Infonavit de Tetelcingo y el de la colonia Narciso Mendoza, mismos que sufrieron la rotura de los tensores, situación que según el director general del organismo no pone en riesgo la estructura de los mismos, pero que fueron arreglados a la brevedad.

Anunció también que al momento los 40 mil contratos de agua potable con los que cuenta el organismo operador reciben normalmente el servicio y que posterior al sismo, éste también estuvo garantizado; por otra parte dijo que días posteriores a este suceso, se han estado presentando rotura en diversas líneas de conducción, dando al momento un total de aproximado de 100, por lo que ya se implementaron diversas brigadas para atender esta situación, aun así hay hogares que no cuentan con este vital liquido en colonias como Zapata, Ampliación Zapata, Tepeyac.

Para finalizar sentenció que los niveles en los diversos manantiales no tuvieron afectaciones, salvo el que se ubica en Los Sabinos en la colonia Cuautlixco, disminuyendo su nivel aproximadamente 10 centímetros, en donde añadió que eso no causa problema alguno y tiene solución al realizar trabajos operativos en la zona, la molestia de la ciudadanía es evidente debido a la falta del vital liquido y que la situación cotidiana de los hogares de la entidad, no refleja lo que dice el Sistema Operador de Agua Potable de Cuautla.

