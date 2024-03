Agresor del #8M en Pachuca termina con su carro destrozado

Barato le salió a un sujeto en la ciudad de Pachuca el haber agredido a un contingente de feministas que marchaba para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pues la impertinencia de abalanzarse con su vehículo contra las marchistas y los actos violentos cometidos en contra de las feministas una vez se bajó del mismo, terminó sólo en daños materiales.



La gresca sucedió cuando de manera imprudente, probablemente porque iba en presunto estado de ebriedad según las testigos, el sujeto comenzó a gritar improperios en contra del contingente porque ’quería pasar’ en una manifestación que congregó alrededor de 6 mil personas según las autoridades.





El problema es que quiso circular en una vía que estaba cerrada por las manifestantes, donde además, el sentido de la calle le llevaba irremediablemente en dirección a Palacio de Gobierno, que es donde se iban a concentrar de nueva cuenta tras haber ido al Reloj Monumental. Fue a un lado del Mercado Barreteros donde, al no entender de razones ni tener el más mínimo sentido común, se bajó del vehículo para continuar con los insultos, lo que provocó una discusión que posteriormente se tornó violenta al no entender de razones. Y es que sin importar que se tratase de una manifestación que entre otros propósitos persigue el de apropiarse de las calles al menos una vez al año para que las mujeres se sientan seguras y protegidas entre sus compañeras, mediante video se captó que lanzó una patada a una de las asistente e incluso aventó objetos de manera posterior, sin importar que a poco metros hubiera madres con niños de brazos.

Envalentonado por el pobre actuar de la policía municipal que allí se encontraba y que nada hizo por proteger a las asistentes, el no muy brillante sujeto continuó con sus agresiones hasta que las mujeres comenzaron a abalanzarse sobre el mismo para protegerse ellas mismas pese a la presencia de la autoridad. Sin otro recurso que el de arrinconarse, el sujeto volvió a ingresar a su vehículo para encomendarse a entidades divinas que le protegieran una vez se le terminó su efímero lapsus de osadía. Ya encogido y minimizado, rodeado por mujeres que decidieron defenderse, se le ocurrió que fingir inconsciencia detendría lo que él mismo inició. Afortunadamente para él, fue otra mujer la que comenzó a bajar los ánimos, como también se aprecia en otros videos, hecho que le permitió salir prácticamente ileso. El vehículo que conducía, un Camaro 2010 identificado con el metal HMW-679-D, no corrió con su misma suerte sin embargo.





El mismo elemento de Seguridad Pública que no actuó de manera inmediata y responsable para evitar que las agresiones crecieran, por la lástima que le provocó el sujeto al verlo tan empequeñecido o bien como un broche de oro para cerrar su infame participación, decidió no llevarlo a los separos como debió hacer desde un principio, por lo que más tarde pudo llegar a su destino agradeciendo en primer lugar el no haber sido imprudente en una marcha donde hubiera hombres y en segundo, el no haber sufrido la misma suerte que muchas mujeres padecen sin siquiera merecerlo, a diferencia suya.