Agreden "bestias" del Sindicato de Pachuca a trabajador

Al grito de ’Ya llegaron las bestias’ un grupo de choque de al menos media docena de empleados vinculados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) causaron desorden al interior de una de las oficinas que prestaban atención ciudadana por parte del ayuntamiento, agrediendo incluso físicamente al funcionario responsable por solicitarles orden.



Y es que se vieron envalentonados porque su líder excedía en peso, por mucho, a quien le pedía orden, además de ir acompañado por varios de sus compañeros. Tampoco había elementos de seguridad pública cerca para guardar el orden.









Como se aprecia en el video, mientras ciudadanos realizaban trámites en la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad de Pachuca, el grupo de choque encabezado por Aurelio “N” llegó a las instalaciones gritando y chiflando que ya habían llegado las bestias en lo que aparentemente, era su hora de “checar” el fin de su jornada laboral.



A dichos trabajadores que auxilian en labores de construcción y/o limpieza no les importó que aún hubiera atención ciudadana.



A la primera persona en acercarse es a una mujer que estaba sentada esperando iniciar su trámite y aunque no se alcanza a escuchar lo que le dicen, provocaron que se incomodara y se levantara.



Posterior, ante los gritos de los sujetos, un directivo del ayuntamiento les pidió que mostraran respeto hacia las demás personas.



La respuesta de Aurelio “N” fue la de intimidar al funcionario, viéndose respaldado por al menos otras 5 personas que le secundaban, lo que propició que incluso “cacheteara” a su interlocutor.



Sobre el suceso captado en cámaras el eterno cacique sindical Percy Espinosa Bustamante, quien es hermano de la también líder sindical de los trabajadores de Mineral de la Reforma, no hizo posicionamiento alguno en sus redes.



La agresión por parte del grupo de choque se da bajo el contexto de las mejoras salariales que exigen cada inicio de año.



El alcalde capitalino tampoco ha comunicado el cese inmediato de funciones del personal que incurrió en la falta ni de las sanciones para sus cómplices que nada hicieron por detenerlo y que perturbaron la paz de los ciudadanos que realizaban trámites varios en las oficinas citadas.